Polițiștii olteni acționează pentru siguranța rutieră și ordinea publică

Polițiștii din Olt au desfășurat, în perioada 6-7 ianuarie 2026, acțiuni specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, cu accent pe prevenirea faptelor de violență și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Activitățile polițiștilor s-au concentrat pe:

Depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulație;

Identificarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

Controlul respectării limitelor legale de viteză.

În aceste două zile, polițiștii au intervenit la 71 de solicitări, dintre care 58 prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Sancțiuni și măsuri complementare

În urma controalelor, au fost aplicate 177 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 130.000 de lei.

Ca măsuri complementare:

9 permise de conducere reținute: 6 pentru depășirea vitezei cu peste 50 km/h; 1 pentru conducere sub influența alcoolului/substanțelor psihoactive; 2 pentru alte abateri rutiere.

7 certificate de înmatriculare retrase pentru defecțiuni tehnice sau neîndeplinirea obligațiilor legale.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare. Polițiștii au ca obiectiv reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor pe drumurile din Olt.

Citește și: (VIDEO) Ciocniri violente în Iran: protestele antigubernamentale se extind în întreaga țară