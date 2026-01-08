(VIDEO) Ciocniri violente în Iran: protestele antigubernamentale se extind în întreaga țară

Miercuri, mai multe orașe din Iran au fost scenele unor ciocniri violente între protestatarii antigubernamentali și forțele de securitate. Tulburările au fost declanșate de criza economică profundă, iar demonstrațiile au continuat pentru a 11-a zi consecutiv.

Agenția semi-oficială Fars a raportat că doi polițiști au fost împușcați mortal în orașul Lordegan de persoane înarmate, în timp ce videoclipuri postate pe rețelele sociale au surprins confruntări tensionate în mai multe orașe.

Extinderea protestelor în întreaga țară

Conform Agenției pentru Activiștii Drepturilor Omului (HRANA), protestele s-au răspândit în 111 orașe și comune din toate cele 31 de provincii ale Iranului. Până acum, cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai forțelor de securitate au fost uciși, iar 2.200 de persoane au fost arestate.

BBC Persian a confirmat moartea și identitatea a 21 de persoane, în timp ce autoritățile iraniene au raportat decesul a cinci membri ai personalului de securitate.

Cauza protestelor: criza economică și deprecierea monedei

Protestele au început pe 28 decembrie, când proprietarii de magazine din Teheran au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva scăderii valorii rialului față de dolarul american.

Rialul a atins minime record în ultimul an.

Inflația a ajuns la 40%, afectată de sancțiuni internaționale și proasta gestionare economică.

Studenții universitari s-au alăturat rapid demonstrațiilor, iar mulțimile au început să scandeze împotriva liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și uneori în sprijinul lui Reza Pahlavi, fiul fostului șah.

Proteste și confruntări în orașe majore

În Qazvin, mulțimile au scandat „Moarte dictatorului” și „Trăiască șahul”.

În portul Bandar Abbas, forțele de securitate au dispersat mulțimea cu gaze lacrimogene.

În Mashhad, protestatarii au forțat retragerea forțelor de securitate și au scandat în sprijinul dinastiei Pahlavi.

În Abadan, mulțimile au strigat împotriva conducerii clericale: „Tunuri, tancuri, artificii! Mullahii trebuie să se piardă”.

În Lordegan, doi ofițeri de poliție au fost împușcați mortal de persoane înarmate identificate ca „revoltați”, potrivit BBC.

Răspunsul autorităților

Guvernul a adoptat măsuri pentru a calma populația:

A fost lansată o alocație lunară de 7 dolari pentru 71 de milioane de cetățeni.

Vicepreședintele Mohammad Jafar Qaempanah a subliniat că protestatarii pașnici nu trebuie persecutați, însă cei care folosesc arme sau atacă unități de securitate vor fi urmăriți penal.

Liderul suprem, Khamenei, a cerut dialog cu protestatarii, dar a avertizat că „revoltații ar trebui puși la locul lor”, iar SUA au amenințat cu posibile intervenții dacă protestatarii pașnici sunt uciși.

Context istoric

Protestele actuale sunt cele mai răspândite de la revolta din 2022, declanșată de moartea Mahsei Amini în custodia poliției moralității. Atunci, peste 550 de persoane au fost ucise și 20.000 arestate în reprimarea demonstrațiilor.

Experții atrag atenția că nemulțumirile actuale sunt alimentate de frustrare economică, lipsă de perspective și corupția guvernamentală, iar dacă numărul participanților crește, violențele s-ar putea intensifica.

