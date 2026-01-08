Un val de căldură lovește Australia: oficialii avertizează asupra unui risc „catastrofal” de incendii

Australia se confruntă cu un val de căldură extrem care va afecta cea mai mare parte a țării, cu excepția Queenslandului. Temperaturile ridicate sunt prognozate să dureze mai multe zile, ridicând nivelul de alertă pentru incendii în toate statele și teritoriile.

Meteorologii avertizează că combinația dintre temperaturile record și condițiile uscate poate crea cele mai semnificative riscuri de incendiu de la devastatoarea Vară Neagră.

Victoria: pericol de incendiu „catastrofal”

Statul Victoria a declarat o interdicție totală a incendiilor pentru vineri, cel mai înalt nivel din scala de alertă. Aproximativ 450 de școli și creșe vor fi închise pentru a proteja populația.

Comisarul pentru gestionarea situațiilor de urgență, Tim Wiebusch, a subliniat că incendiile în aceste condiții pot fi imprevizibile și incontrolabile, îndemnând comunitatea să urmeze planurile de evacuare și să părăsească zonele cu risc catastrofal.

Temperaturile record amenință orașele mari

Melbourne a înregistrat miercuri 40,9°C, cea mai fierbinte zi din ultimii șase ani.

Orașele de coastă din Australia de Vest au atins 49°C.

Sydney se pregătește pentru 42°C sâmbătă, în timp ce zone din Australia de Sud și Vest vor depăși 40°C.

Meteorologul Angus Hines a declarat că vineri va fi vârful valului de căldură, afectând majoritatea Australiei de Sud, Victoria, New South Wales și părți din Tasmania.

Incendiile pun presiune pe serviciile de urgență

Pompierii au luptat deja cu mai multe incendii în Victoria și New South Wales. Aproximativ 12 avioane au fost chemate pentru a transporta apă și a stinge incendiile de amploare din apropierea orașului Wodonga.

Hines avertizează că intensificarea vânturilor și furtunile cu fulgere uscate vor crește riscul de incendii catastrofale, similare cu cele din sezonul devastator 2019–2020.

Cum se evaluează pericolul de incendiu

Scala australiană pentru pericolul de incendiu are patru niveluri: minim, maxim, extrem și catastrofal, acesta din urmă fiind cel mai sever.

Un val de căldură se declară atunci când temperaturile minime și maxime sunt neobișnuit de ridicate timp de trei zile sau mai mult, crescând astfel riscul de incendii de vegetație necontrolabile.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă pregătirea imediată a planurilor de supraviețuire în caz de incendiu și, dacă se află într-o zonă cu risc catastrofal, evacuarea timpurie către zone sigure. Cooperarea comunității este esențială pentru protejarea vieților și proprietăților, potrivit BBC.

