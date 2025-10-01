Femeie atacată cu cuţitul de un necunoscut pe o stradă din Bucureşti

O femeie a fost atacată de un necunoscut în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, un bărbat cu antecedente penale, a amenințat-o cu cuțitul și i-a provocat mai multe plăgi la mâini, înainte de a fugi de la locul incidentului, transmite MEDIAFAX.

O femeie de 31 de ani a fost atacată în timp ce mergea pe o alee pietonală din Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, un bărbat de 49 de ani cu antecedente penale, a prins-o din spate și a amenințat-o cu cuțitul.

Femeia a încercat să se elibereze și a suferit mai multe plăgi la ambele mâini în urma luptei cu atacatorul. Bărbatul a fugit imediat după incident.

Victima a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost dusă la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii Secției 7 au identificat suspectul și au descins, miercuri, la locuința acestuia din București, unde au ridicat obiecte relevante pentru anchetă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

