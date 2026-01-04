Reprezentativa României a învins Kosovo cu scorul de 3-0 (25-11, 25-12, 25-13), sâmbătă seara, la Podgorica, în Grupa A din zona balcanică a preliminariilor Campionatului European de volei masculin Under-18 din 2026.

Tricolorii au obținut victoria în exact o oră de joc.

Din echipa antrenată de Răzvan Parpală s-au remarcat Matei George Josan (12 puncte) și Mario Eduard Panait (11).

În celălalt meci al grupei, Muntenegru a dispus de Turcia cu 3-0.

Duminică, România va înfrunta Turcia (21:30), iar luni va întâlni echipa Muntenegrului (19:00).

Doar câștigătoarea turneului se va califica direct la turneul final (7-18 iulie, în Italia). Următoarele patru clasate în zona balcanică vor accede în faza a doua a preliminariilor europene, care va avea loc între 26 și 29 martie.

Citește și: Handbal (f) / O fostă jucătoare a SCMU Craiova și-a anunțat retragerea la 34 de ani



