Greutatea de a fi femeie: 96% dintre românce spun că biologia le influențează kilogramele

În România, aproape toate femeile – 96% – spun că etapele biologice precum sarcina, perioada postnatală, premenopauza sau menopauza le influențează greutatea corporală, iar controlul kilogramelor nu ține doar de voință.
Datele provin dintr-un studiu realizat la inițiativa Novo Nordisk România, care analizează percepțiile femeilor asupra obezității, presiunii sociale și deschiderii către soluții medicale.
O realitate alarmantă: obezitatea, o provocare majoră de sănătate publică
Potrivit Atlasul Obezității, aproximativ 40% dintre adulții din România suferă de obezitate, iar peste 70% se află în zona de suprapondere sau obezitate.
Două treimi dintre femeile participante la studiu consideră că obezitatea este atât o boală cronică, cât și o problemă de stil de viață.
„Nu este o chestiune de voință – obezitatea este cauzată în proporție de 40-70% de moștenirea genetică”, declară Silviu Apostol, Director External Affairs Novo Nordisk România.
Etapele biologice care schimbă relația cu greutatea
Pentru 95,8% dintre participante, perioade precum:
- sarcina,
- lunile de după naștere,
- premenopauza și menopauza,
- stresul prelungit.
reprezintă puncte de inflexiune în relația cu propria greutate.
Corpul se schimbă, metabolismul reacționează diferit, iar dorința de a slăbi nu mai este suficientă.
Efectul yo-yo: o experiență frecventă
Scăderea repetată și recâștigarea kilogramelor afectează nu doar fizic, ci și emoțional:
- 62% raportează disconfort fizic
- 52% menționează anxietate sau stimă de sine scăzută
- 44% resimt lipsa energiei
- 27% au probleme medicale asociate greutății
„Simpla dorință de a slăbi nu duce la rezultate. E nevoie de sprijin și susținere pe termen lung”, explică Adela Moldovan, doctor în psihologie și psihoterapeut.
Presiune socială și lipsa dialogului medical
- 55% dintre femei spun că s-au simțit judecate din cauza greutății
- 42% consideră foarte apăsătoare presiunea de a reveni rapid la greutatea de dinainte de sarcină
- 58% nu au cerut niciodată ajutor specializat
Cu toate acestea, deschiderea către soluții medicale este în creștere:
- 22% au discutat deja cu un medic
- 29% și-ar dori să facă acest pas
- 68% ar accepta un tratament pe termen lung
„Obezitatea nu este un eșec personal, ci o boală cronică ce necesită management medical”, subliniază Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist.
Studiul a fost realizat online, prin metoda CAWI, în februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de peste 1.100 de femei din România.
Citește și: (VIDEO) Tânăr reținut în Vâlcea pentru conducere fără permis