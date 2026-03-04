12.8 C
Greutatea de a fi femeie: 96% dintre românce spun că biologia le influențează kilogramele

De Mariana BUTNARIU
Obezitatea nu ține doar de voință, ci și de etapele biologice ale vieții
În România, aproape toate femeile – 96% – spun că etapele biologice precum sarcina, perioada postnatală, premenopauza sau menopauza le influențează greutatea corporală, iar controlul kilogramelor nu ține doar de voință.

Datele provin dintr-un studiu realizat la inițiativa Novo Nordisk România, care analizează percepțiile femeilor asupra obezității, presiunii sociale și deschiderii către soluții medicale.

O realitate alarmantă: obezitatea, o provocare majoră de sănătate publică

Potrivit Atlasul Obezității, aproximativ 40% dintre adulții din România suferă de obezitate, iar peste 70% se află în zona de suprapondere sau obezitate.

Două treimi dintre femeile participante la studiu consideră că obezitatea este atât o boală cronică, cât și o problemă de stil de viață.

„Nu este o chestiune de voință – obezitatea este cauzată în proporție de 40-70% de moștenirea genetică”, declară Silviu Apostol, Director External Affairs Novo Nordisk România.

Etapele biologice care schimbă relația cu greutatea

Pentru 95,8% dintre participante, perioade precum:

  • sarcina,
  • lunile de după naștere,
  • premenopauza și menopauza,
  • stresul prelungit.

reprezintă puncte de inflexiune în relația cu propria greutate.

Corpul se schimbă, metabolismul reacționează diferit, iar dorința de a slăbi nu mai este suficientă.

Efectul yo-yo: o experiență frecventă

Scăderea repetată și recâștigarea kilogramelor afectează nu doar fizic, ci și emoțional:

  • 62% raportează disconfort fizic
  • 52% menționează anxietate sau stimă de sine scăzută
  • 44% resimt lipsa energiei
  • 27% au probleme medicale asociate greutății

„Simpla dorință de a slăbi nu duce la rezultate. E nevoie de sprijin și susținere pe termen lung”, explică Adela Moldovan, doctor în psihologie și psihoterapeut.

Presiune socială și lipsa dialogului medical

  • 55% dintre femei spun că s-au simțit judecate din cauza greutății
  • 42% consideră foarte apăsătoare presiunea de a reveni rapid la greutatea de dinainte de sarcină
  • 58% nu au cerut niciodată ajutor specializat

Cu toate acestea, deschiderea către soluții medicale este în creștere:

  • 22% au discutat deja cu un medic
  • 29% și-ar dori să facă acest pas
  • 68% ar accepta un tratament pe termen lung

„Obezitatea nu este un eșec personal, ci o boală cronică ce necesită management medical”, subliniază Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist.

Studiul a fost realizat online, prin metoda CAWI, în februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de peste 1.100 de femei din România.

