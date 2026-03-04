(VIDEO) Tânăr reținut în Vâlcea pentru conducere fără permis

12.8 C
Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

Polițiștii din Măldărești au reținut, ieri, pentru 24 de ore un tânăr de 22 de ani, din comuna Cernișoara, pentru conducere fără permis.

Cercetările au arătat că tânărul ar fi condus un autoturism în data de 2 martie 2026, pe un drum din Măldărești, deși avea permisul anulat.
De asemenea, acesta ar fi mai condus un autoturism în 14 februarie, pe raza orașului Horezu și a localității Măldărești, tot fără permis valabil.

Măsuri legale

Sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu, tânărul a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.
Astăzi, 4 martie 2026, acesta va fi prezentat Parchetului pentru dispunerea măsurilor legale. Cercetările continuă.

Conducerea fără permis pune în pericol siguranța traficului și se sancționează conform legislației în vigoare.

