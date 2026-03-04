Gorj: Controale rutiere pe DC 22 și dosare penale pentru furt de arbori

În această dimineață, polițiștii din Novaci au efectuat semnal regulamentar de oprire a unei autoutilitare pe DC 22. La volan era un bărbat de 48 de ani, din comuna Polovragi.

Controlul auto a arătat că acesta transporta 3 mc lemn de foc, esență fag, în valoare de 878 de lei. Materialul lemnos provenea din arbori exploatați de Ocolul Silvic Polovragi și a fost lăsat în custodia acestora.

A doua autoutilitară oprită

În aceeași zonă, ieri dimineață, polițiștii au oprit o altă autoutilitară condusă de un bărbat de 66 de ani, tot din Polovragi, care transporta 1,34 mc lemn de frasin. Verificările au arătat că arborii fuseseră doborâți de fenomene meteorologice și aparțineau Ocolului Silvic Polovragi.

În ambele cazuri, s-au întocmit dosare penale pentru furt de arbori, iar cercetările continuă sub supravegherea poliției.

Citește și: (VIDEO) Bărbat reținut în Craiova pentru conducere fără permis și sub influența substanțelor interzise