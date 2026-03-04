12.8 C
Craiova
miercuri, 4 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Bărbat reținut în Craiova pentru conducere fără permis și sub influența substanțelor interzise

(VIDEO) Bărbat reținut în Craiova pentru conducere fără permis și sub influența substanțelor interzise

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 37 de ani, din municipiu. Acesta este cercetat pentru:

  • conducerea unui vehicul fără permis,
  • conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Incidentul: mai multe depistări

  • La 28 februarie, bărbatul a fost depistat conducând un autoturism pe strada Brazda lui Novac, deși avea permisul suspendat.
  • Testele efectuate arată rezultat negativ la alcool și pozitiv la substanțe interzise, confirmat ulterior prin analiză toxicologică.
  • La 2 martie, a fost depistat din nou conducând pe strada Rovinari, tot fără drept legal de a conduce.

Sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut 24 de ore. El a fost introdus în arestul a Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, acesta va fi prezentat Parchetului pentru măsuri preventive.

Citește și: (VIDEO) Doi tineri reținuți pentru conducere cu mașina neînmatriculată și blocarea circulației în Craiova

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Gorj: Angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia protestează în faţa...

Președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Gabriel Căldărușe, a...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA