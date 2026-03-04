(VIDEO) Bărbat reținut în Craiova pentru conducere fără permis și sub influența substanțelor interzise

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 37 de ani, din municipiu. Acesta este cercetat pentru:

conducerea unui vehicul fără permis,

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Incidentul: mai multe depistări

La 28 februarie, bărbatul a fost depistat conducând un autoturism pe strada Brazda lui Novac, deși avea permisul suspendat.

Testele efectuate arată rezultat negativ la alcool și pozitiv la substanțe interzise, confirmat ulterior prin analiză toxicologică.

La 2 martie, a fost depistat din nou conducând pe strada Rovinari, tot fără drept legal de a conduce.

Sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut 24 de ore. El a fost introdus în arestul a Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, acesta va fi prezentat Parchetului pentru măsuri preventive.

Citește și: (VIDEO) Doi tineri reținuți pentru conducere cu mașina neînmatriculată și blocarea circulației în Craiova