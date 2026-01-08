Gripă (A și B) la adulți și copii: cauze, simptome, contagiozitate și tratament

Gripa este o infecție respiratorie acută, foarte contagioasă, cauzată de virusurile gripale de tip A și B. Aceasta afectează atât adulții, cât și copiii, având o evoluție variabilă, de la forme ușoare până la complicații severe, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile. În sezonul rece, gripa reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze de îmbolnăvire și absenteism școlar sau profesional.

Ce este gripa și care sunt cauzele apariției

Gripa este provocată de virusurile gripale, cel mai frecvent de tip A și B. Virusul gripal A este responsabil de cele mai multe epidemii și pandemii, având capacitatea de a suferi mutații frecvente. Virusul gripal B apare, de regulă, în focare sezoniere și afectează mai ales copiii.

Transmiterea virusului se face prin:

picături respiratorii eliminate prin tuse, strănut sau vorbire;

contact direct cu o persoană infectată;

atingerea suprafețelor contaminate și ducerea mâinii la nas, gură sau ochi; potrivit Clinicii Regina Maria.

Simptomele gripei la adulți și copii

Simptomele gripei apar brusc și sunt, de obicei, mai intense decât cele ale unei răceli obișnuite.

Simptome frecvente la adulți:

febră ridicată (38–40°C);

frisoane și stare generală de rău;

dureri musculare și articulare;

dureri de cap;

tuse seacă;

dureri în gât;

oboseală accentuată.

Simptomele gripei la copii:

febră mare, uneori persistentă;

iritabilitate sau somnolență;

tuse și secreții nazale;

dureri abdominale, greață, vărsături sau diaree;

refuz alimentar.

La copiii mici, simptomele digestive sunt mai frecvente decât la adulți.

Cât de contagioasă este gripa

Gripa este extrem de contagioasă. O persoană infectată poate transmite virusul cu 1–2 zile înainte de apariția simptomelor și până la 5–7 zile după debutul bolii. La copii, perioada de contagiozitate poate fi mai lungă.

Rata ridicată de transmitere explică răspândirea rapidă a gripei în colectivități precum școli, grădinițe, birouri sau mijloace de transport în comun.

Tratamentul gripei

Tratamentul gripei este, în majoritatea cazurilor, simptomatic și urmărește ameliorarea stării generale și prevenirea complicațiilor.

Măsuri recomandate:

repaus la pat;

hidratare corespunzătoare;

administrarea de antitermice și analgezice (paracetamol, ibuprofen);

medicamente antivirale, doar la recomandarea medicului, în primele 48 de ore de la debut.

Antibioticele nu sunt eficiente împotriva virusurilor gripale și se administrează doar dacă apar infecții bacteriene secundare.

Prevenția gripei

Cea mai eficientă metodă de prevenție este vaccinarea antigripală anuală, recomandată atât adulților, cât și copiilor, în special celor din grupele de risc. Alte măsuri utile includ:

spălarea frecventă a mâinilor;

evitarea contactului cu persoane bolnave;

aerisirea spațiilor închise;

respectarea igienei tusei și strănutului.

Este recomandat să vă adresați medicului dacă febra persistă mai mult de 3 zile, apar dificultăți de respirație, dureri toracice, confuzie sau dacă simptomele se agravează, în special la copii, vârstnici și persoane cu boli cronice.

Citește și: (VIDEO) Pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodării inundate în Craiova