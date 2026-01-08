(VIDEO) Pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodării inundate în Craiova

Echipajele Detașamentului 1 Craiova intervin, în acest moment, pentru gestionarea unei situații de urgență generate de inundații, produse în municipiu.

Intervenția are loc pe strada Fermierului, unde a fost semnalată inundarea unei gospodării. La fața locului acționează un echipaj din cadrul Detașamentului 1 Craiova. Este la fața locului o autospecială și o motopompă, pentru evacuarea apei acumulate.

Pompierii intervin și pe strada Eliza Opran, unde desfășoară operațiuni similare pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie. pompierii acționează în scopul limitării pagubelor materiale.

Situația este în dinamică, iar intervențiile sunt în desfășurare, autoritățile monitorizând evoluția evenimentelor.

