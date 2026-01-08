-0.5 C
Craiova
joi, 8 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodării inundate în Craiova

(VIDEO) Pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodării inundate în Craiova

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Echipajele Detașamentului 1 Craiova intervin, în acest moment, pentru gestionarea unei situații de urgență generate de inundații, produse în municipiu.

Intervenția are loc pe strada Fermierului, unde a fost semnalată inundarea unei gospodării. La fața locului acționează un echipaj din cadrul Detașamentului 1 Craiova. Este la fața locului o autospecială și o motopompă, pentru evacuarea apei acumulate.

Pompierii intervin și pe strada Eliza Opran, unde desfășoară operațiuni similare pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie. pompierii acționează în scopul limitării pagubelor materiale.

Situația este în dinamică, iar intervențiile sunt în desfășurare, autoritățile monitorizând evoluția evenimentelor.

