(VIDEO) Starea circulației pe DN 67C Novaci – Rânca

Polițiști rutieri gorjeni informează conducătorii auto că la km 24, pe DN 67C, începând cu ora 12:00 a fost instituit un filtru rutier, iar circulația către și dinspre stațiunea Rânca este permisă doar autovehiculelor cu tracțiune integrală (4X4) sau celor echipate cu lanțuri antiderapante.

În zona montană se înregistrează în continuare condiții meteo specifice iernii, cu ninsori și intensificări ale vântului.

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto:

să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum;

să se informeze înainte de plecare cu privire la starea vremii;

să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece;

să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale administratorului drumului.

Poliția rutieră rămâne în teren și monitorizează permanent situația traficului, urmând să dispună măsuri suplimentare dacă situația o va impune.

