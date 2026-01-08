Groenlanda, tărâmul sălbatic al gheții: cum e să o vizitezi

În mijlocul iernii arctice, cu temperaturi extrem de scăzute și zile scurte, Groenlanda a ajuns recent în atenția internațională după ce Donald Trump a evidențiat insula ca pe un punct strategic pentru securitatea națională americană. Cu doar 56.000 de locuitori, majoritatea inuiți, insula este o dependență autonomă a Danemarcei și se află la jumătatea distanței dintre New York și Moscova.

Înainte de această atenție geopolitică, Groenlanda era deja o destinație turistică fascinantă, cu o sălbăticie impresionantă și o cultură indigenă vie, neatinsă de civilizația urbană.

Calota glaciară și viața comunităților inuite

O calotă glaciară de câțiva kilometri acoperă 80% din Groenlanda. Populația trăiește de-a lungul țărmurilor în comunități colorate, vânând foci, caribu și, ocazional, urși polari sub aurora boreală. În zilele moderne, magazinele locale completează necesarul comunităților.

Accesul în Groenlanda a devenit mai ușor în ultimii ani, odată cu aeroportul internațional din Nuuk și zborurile directe de la Newark, lansate de United Airlines. În 2026, alte două aeroporturi internaționale se vor deschide la Qaqortoq și Ilulissat, atrăgând turiști pasionați de pe tot globul.

Ilulissat și fiordul Disko

Ilulissat, situat pe coasta de vest, este un port de pescuit care impresionează cu fiordurile sale glaciale. Golfurile de gheață și aisbergurile gigantice, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, se desprind din calotă și plutesc ca niște corăbii fantomatice.

Vizitatori se plimbă de-a lungul promenadei de la Centrul Icefjord (Kangiata Illorsua) din Ilulissat pe 29 iunie 2022 (Odd Andersen/AFP/Getty Images)

Vizitatorii pot explora zona cu bărci mici, dar trebuie să fie precauți. Balenele cu cocoașă și minke apar frecvent, iar experiența de observare a balenelor este de neuitat. Comunitățile inuite oferă și delicatese locale, precum mattak – piele și grăsime de balenă.

Croaziere și expediții arctice

Creșterea turismului a dus la croaziere pe coasta Groenlandei, cu opriri în comunități locale și explorarea insulelor precum Qeqertarsuaq (Disko), potrivit CNN. Feribotul de coastă Sarfaq Ittuk oferă o experiență mai autentică, întâlnind navetiști inuiți și descoperind viața rurală.

Boii moscați se numără printre animalele sălbatice pe care vizitatorii Groenlandei le pot întâlni (Olaf Krüger/imageBROKER/Shutterstock)

Coasta de est, mai puțin accesibilă și sălbatică, atrage turiști aventuroși care vor să vadă fiorduri dramatice și sisteme de ghețari impresionante, precum Scoresby Sound, cel mai mare sistem de fiorduri din lume. Parcul Național Groenlanda de Nord-Est oferă oportunități pentru observarea faunei sălbatice: urși polari, boi moscați, vulpi arctice, gâște migratoare și morse.

Cultura tradițională și iarna groenlandeză

Satele izolate, precum Ittoqqortoormiit, păstrează obiceiurile tradiționale inuit: vânătoarea pentru hrană, conservarea cărnii prin fermentare și transportul cu sania trasă de câini. Iarna, vizitatorii pot experimenta expediții cu sania sau construcția unui iglu, în timp ce temperaturile extreme pun la încercare curajul turiștilor.

O fotografie aeriană făcută în aprilie 2024 arată satul îndepărtat Ittoqqortoormiit din estul Groenlandei (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

Cel mai spectaculos fenomen natural rămâne aurora boreală, vizibilă perfect datorită poluării luminoase reduse, potrivit CNN. De asemenea, Groenlanda este destinatia ideală pentru aventuri arctice: schi pe distanțe lungi, heliskiing pe calota glaciară și drumeții pe traseul Cercului Polar, cu măsuri de siguranță împotriva urșilor polari.

Groenlanda între aventură și geopolitică

Schimbările climatice afectează rapid calota glaciară, iar Groenlanda devine tot mai mult un punct strategic global. Cu toate acestea, pentru turiști, insula rămâne un tărâm al aventurii sălbatice, cu peisaje spectaculoase și experiențe culturale autentice.

Mark Stratton, scriitor de călătorii și expert arctic, a vizitat Groenlanda de șase ori și recomandă experiențele care combină natura sălbatică, tradițiile inuite și explorarea ghețurilor și fiordurilor: de la plimbări cu sania trasă de câini până la observarea aurorii boreale, Groenlanda oferă un univers fascinant de aventură și cultură arctică.

