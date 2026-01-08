Drama „grupului mamelor toxice”: Ashley Tisdale și soțul lui Hilary Duff, în centrul atenției

Odată cu revenirea nostagică a blugilor cu talie joasă și a șepcilor de camionetă, drama între foste vedete Disney Channel a ajuns în prim-plan. Totul a început după ce Ashley Tisdale a publicat un eseu personal pentru The Cut, intitulat „Despărțirea de grupul meu de mame toxice”.

Actrița a povestit cum ea și câteva prietene au format un grup de discuții pentru mame, menit să sprijine femeile însărcinate sau proaspăt mame, mai ales în perioada pandemiei. Inițial, Tisdale simțea că și-a găsit un „sat” în grup, dar treptat a început să simtă excludere și izolare subtilă.

Sentimentul de excludere și revenirea amintirilor din liceu

„Îmi amintesc că am fost exclusă de la câteva întâlniri de grup și am aflat despre ele prin Instagram”, a scris Tisdale. La o petrecere a mamelor, locul ei era la capătul mesei, departe de restul femeilor. Experiențele repetate au readus sentimentele de nesiguranță de la liceu.

Ashley Tisdale, împreună cu fiica sa, Jupiter French, găzduiește o petrecere în grădină pe 2 martie 2024 în Los Angeles, California (Michael Simon/Shutterstock)

„Poate că nu sunt suficient de cool? Deodată, eram din nou la liceu, simțindu-mă pierdută în privința a ceea ce făceam greșit pentru a fi exclusă”, a completat actrița.

Vedetele implicate și reacția lui Matthew Koma

Fanii și internetul au descoperit rapid că grupul includea și Hilary Duff, Mandy Moore și alte femei cunoscute din Los Angeles.

Drama a luat o turnură neașteptată când Matthew Koma, soțul lui Duff, a postat pe Instagram Stories o fotografie inspirată de eseul lui Tisdale, cu titlul parodic: „Când ești cea mai obsedată de sine și surdă persoană de pe Pământ, alte mame tind să-și mute atenția asupra copiilor lor adevărați”, cu subtitlul „Un grup de mame spune totul prin ochii unui tată”.

Contextul familial al lui Hilary Duff

Hilary Duff și Matthew Koma se opresc la Apple Music Studios din Los Angeles pentru o preluare live a postului de radio Apple Music în timpul sărbătorilor, pe 4 decembrie 2025, în Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images

Duff și Koma sunt căsătoriți din 2019 și au împreună trei fiice mici, iar Duff mai are un fiu cu fostul ei soț, Mike Comrie. Această situație adaugă un plus de interes pentru public, mai ales în contextul în care postările și replicile online între vedete amplifică subtil tensiunile sociale din grupurile de părinți celebri.

Eseurile virale și discuțiile online

Eseul pentru The Cut nu este singurul moment viral legat de grupuri de mame. În decembrie 2025, o postare pe blogul lui Tisdale, sub numele Ashley French, intitulată „Ai voie să-ți părăsești grupul de mame?”, a generat discuții aprinse pe rețelele sociale, punând în discuție limitele și dinamica grupurilor de sprijin pentru părinți.

O lecție despre excluziune și viața personală a vedetelor

Relatările lui Tisdale oferă o perspectivă autentică asupra modului în care chiar și vedetele pot experimenta excluderea socială și nesiguranța emoțională. Aceasta a evidențiat cum, în comunități aparent sprijinitoare, tensiunile subtile pot avea un impact emoțional semnificativ.

CNN a contactat reprezentanții lui Tisdale, Duff, Koma și Moore, însă până acum nu există comentarii oficiale suplimentare.

Drama lui Tisdale reamintește că, indiferent de faima profesională, experiențele personale și interacțiunile sociale pot genera emoții intense, iar grupurile de sprijin pentru părinți nu sunt întotdeauna lipsite de tensiuni.

Citește și: O naștere rară a unor gemene de gorile de munte a avut loc în Parcul Național Virunga, Congo