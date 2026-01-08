O naștere rară a unor gemene de gorile de munte a avut loc în Parcul Național Virunga, Congo

O gorilă de munte a născut gemeni în estul Congo-ului, într-un eveniment descris drept „major” de către Parcul Național Virunga. Nașterea a avut loc pe 3 ianuarie, iar cei doi gorile masculi sunt, potrivit observațiilor inițiale, sănătoși.

Parcul acoperă peste 3.000 de mile pătrate și este cel mai vechi parc național din Africa, găzduind multe dintre ultimele gorile de munte rămase.

Cu toate acestea, o mare parte a parcului se află sub controlul rebelilor, iar conflictele armate contribuie la pierderea habitatului natural.

Provocările îngrijirii gemenilor

Îngrijirea gemenilor este extrem de dificilă, în special în primele luni, când aceștia depind complet de mamă pentru hrană și transport. Nou-născuții sunt monitorizați îndeaproape pentru a le asigura supraviețuirea.

Imaginile oficiale îi arată pe cei doi micuți în brațele mamei Mafuko, în vârstă de 22 de ani, parțial ascunși de crengi cu frunze verzi.

Istoria lui Mafuko și familia Bageni

Mafuko s-a născut în familia Kabirizi, dar s-a alăturat familiei Bageni la vârsta de șase ani, după ce mama ei a fost ucisă de indivizi înarmați în 2007.

Aceasta este a șaptea naștere a lui Mafuko, inclusiv o pereche de gemeni care au murit la o săptămână după naștere, în 2016. Familia Bageni numără acum 59 de membri, fiind cea mai mare din parc. Parcul Național Virunga consideră că nașterea acestor gemeni este crucială pentru dinamica familiei Bageni și pentru eforturile de conservare menite să sprijine creșterea populației de gorile de munte, o specie pe cale de dispariție.

