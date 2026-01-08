Vreme severă în România: ninsori, polei, viscol și ger până pe 10 ianuarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări și atenționări pentru perioada 8 – 10 ianuarie 2026. Sunt vizate următoarele fenomene meteo:

Precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă și polei;

Intensificări ale vântului, viscol puternic și vizibilitate scăzută;

Vreme rece și ger, cu temperaturi minime extreme.

Zonele afectate includ majoritatea regiunilor din România, cu precădere zonele montane, nordul și centrul țării, precum și sudul și sud-estul Olteniei și Munteniei.

8 ianuarie: ninsoare, vânt și polei

În Muntenia și sudul Moldovei se vor semnala precipitații mixte, iar în Dobrogea predomină ploile.

În jumătatea nordică a țării și zona montană, stratul de zăpadă va fi de 3–10 cm, iar pe arii restrânse se poate forma polei, mai ales în sud-estul Moldovei.

Vântul va avea intensificări de 45–65 km/h în sud, centru și est, și rafale de 60–80 km/h la munte, determinând ninsoare viscolită și vizibilitate redusă.

Maximele termice se vor situa între -5 și 3°C, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est (8–10°C), iar temperaturile minime vor coborî până la -15…-5°C.

COD GALBEN

Interval: 8 ianuarie, 10:00 – 8 ianuarie, 23:00

Fenomene: ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului, strat de zăpadă 5–15 cm

Zone afectate: sudul, centrul și estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, centrul și sud-estul Munteniei, Dobrogea și Carpații Meridionali și Orientali

COD PORTOCALIU

Interval: 8 ianuarie, 10:00 – 8 ianuarie, 23:00

Fenomene: vânt puternic și viscol, vizibilitate sub 50 m

Zone afectate: Oltenia de sud (Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman) – rafale 70–90 km/h Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, peste 1700 m – rafale 85–120 km/h, troiene de zăpadă



COD GALBEN suplimentar

Interval: 8 ianuarie, 23:00 – 9 ianuarie, 15:00

Fenomene: ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului

Zone afectate: Carpații Meridionali și mare parte din Carpații Orientali, vestul și sudul Olteniei, sudul Munteniei și Dobrogea, nordul și estul Moldovei

9-10 ianuarie: continuarea gerului și a viscolului

Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va fi geroasă, cu temperaturi minime între -15 și -10°C în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zona montană.

Începând din seara zilei de vineri, precipitațiile vor reveni în sud-vest, inițial mixte (favorizând poleiul), apoi predominant ninsori.

Pe parcursul nopților și dimineților următoare, gerul se va menține până spre jumătatea lunii ianuarie.

Aceste avertizări arată că România se confruntă cu vreme severă, ger și riscuri majore de viscol și polei, recomandându-se precauție sporită la drum și evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate.

Fiți precauți!

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare;

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate;

Urmăriți la posturile radio/TV buletinele meteorologice și recomandările autorităților.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie https://www.meteoromania.ro/avertizari/

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

