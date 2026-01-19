Craiovenii, învățați de operatorul de salubritate cum să arunce gunoiul

Containerele pentru gunoi cu cartele continuă să le dea bătaie de cap craiovenilor. Mulți, abandonează pungile cu gunoi lângă tomberoane, fără să mai acceseze dispozitivul de deschidere. În plus, craiovenii trebuie să înțeleagă că trebuie să folosească containerele arondate anumitor blocuri.

Unele dintre aceste containere sunt funcționale din toamna anului trecut, dar sunt craioveni care tot nu s-au deprins cum să le folosească. Pentru că orice început este mai greu, operatorul de salubritate al orașului s-a văzut nevoit să facă clipuri de prezentare a modului în care pot fi deschise cu cartela noile containere.

Eco-insulele din Craiova: ce sunt și cum funcționează

Noile eco-insule sunt dotate cu containere pentru 5 fracții de deșeuri:albastru – hârtie și carton; galben – plastic și metal; negru – deșeuri reziduale; maro – biodeșeuri; verde – sticlăO noutate importantă este cartela de acces.Craiovenii care nu au primit încă această cartelă sunt rugați să se adreseze Asociației de Proprietari pentru a o ridica.Cum funcționează containerele cu cartelă?Apăsați butonul mic de metal din partea dreaptă a containerului, apropiați cartela, iar containerul se va deschide.Atenție: cartela nu înseamnă costuri suplimentare pentru cetățeni.Ea permite un control mai bun al deșeurilor și reduce accesul colectorilor informali care blochează sau folosesc necontrolat containerele.Astfel, doar locuitorii din zonă pot utiliza platforma, în baza cartelei.Important de știut: în Craiova există 150 de eco-insule, dintr-un total de 438 de platforme de deșeuri din oraș.Punerea lor în funcțiune se face etapizat, în funcție de distribuirea cartelelor de către asociațiile de proprietari., se spune în videoclipul de prezentare

Unii dintre craioveni spun că este o idee “năstrușnică” cu aceste containere care se deschid cu cartela.

„O idee năstrușnică. Așa este când te crezi în Japonia. Gunoiul va fi depozitat lângă...” , este părerea unui craiovean.

Într-adevăr efectele s-au văzut imediat, mulți craioveni au uitat de cartele și au lăsat pungile cu gunoi lângă containere.

„Asta înseamnă că cei fără cartele o să lase gunoaiele lângă… și primăria probabil o sa plătească firma de salubritate în plus ca să ia gunoaiele de pe jos. Sau asta au urmărit în primul rând ?”, spune un alt craiovean.

Avantaje și dezavantaje

Noile containere sunt închise, având o nișă pentru deversarea deșeurilor în partea superioară. Ele se deschid doar după scanarea cardului anume conceput, indiferent că este fizic sau digital, disponibil într-o aplicație pe care craiovenii și-o vor putea instala pe telefoanele mobile. Acest sistem controlat este menit să garanteze faptul că o anumită insulă va putea fi folosită doar de către locatarii blocului sau blocurilor la care a fost arondată. Pe lângă că împiedică accesul persoanelor „neautorizate”, adică al celor care nu plătesc pentru colectarea acelor deșeuri, reduce împrăștierea mirosurilor și împiedică contaminarea accidentală a fracțiilor de deșeuri. Totuși, craiovenii vor putea să amestece deșeurile, dacă vor deschide containerul pentru plastic și vor arunca acolo sacul de rezidual, de pildă. Un alt avantaj este că insulele avertizează, printr-un semnal luminos, când un container s-a umplut, și contorizează utilizarea celor cinci guri de acces.

Craiovenii se îndoiesc de faptul că lucrurile se vor petrece întocmai cum le prezintă operatorul de salubritate și foarte curând.

„Și cei care aduc din alte părți gunoiul sau meseriașii, service-urile, magazinele, care bineînțeles că nu plătesc ce o sa facă? Îl lasă pe jos, lângă insula asta. Că oricum nu -i întreabă nimeni...”, spune un craiovean.

Altul consideră că:

„O să fie lăsat foarte mult gunoi lângă tomberon . Fie uiți cartela, fie nu merge ( se mai demagnetizează cardurile ) fie ești la un alt tomberon decât cel la care locuiești și ai ceva de aruncat.Atât timp cât plătești gunoiul ar trebui să îl poți arunca și în alt loc decât la cel de lângă domiciliu, fiindcă plătești la aceeași societate și este calculat la numărul de persoane”.

De ce au apărut containerele cu cartelă în Craiova?

Primăria Craiova a beneficiat de un proiect în valoare de16.684.484,25 lei, finanțat prin PNRR, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Proiectul a vizat achiziția a 750 de containere, care au fost amplasate în 150 de locații – „insule ecologice”. Fiecare insulă ecologică este compusă din 5 containere pentru următoarele tipuri de deșeuri colectate separat: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale.

Containerele sunt moderne, complet închise, sigure și estetice, fiind prevăzute cu senzori de umplere (care semnalizează momentul în care trebuie golite) și sisteme de acces controlat, care nu permit accesul persoanelor neautorizate sau al animalelor. Accesul la insula ecologică digitalizată se realizează prin intermediul unui card. Craiovenii au primit de la asociațiile de proprietari cartelele, iar acum au acces la containere doar cu acestea.