Șefii companiilor de stat care înregistrează datorii şi pierderi nu mai pot primi măriri de salariu

Senatul a adoptat, luni, iniţiativa legislativă depusă de Oana Ţoiu, vicepreşedintă USR, care prevede interzicerea majorării indemnizaţiilor pentru şefii companiilor de stat care înregistrează datorii şi pierderi. În favoarea iniţiativei legislative au votat 104 senatori, iar 12 s-au abţinut. Iniţiativa merge la Camera Deputaţilor, pentru vot final, informează News.ro.

Operatorii economici unde statul sau autorităţile locale deţin majoritatea acţiunilor şi care au datorii la bugetul de stat la sfârşitul anului precedent nu pot creşte remuneraţiile fixe ale membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau ale directorilor/ membrilor directoratului peste nivelul prevăzut în ultimul buget aprobat, arată USR într-un comunicat oficial.

„Legea noastră aduce o regulă simplă: performanţă înainte de privilegii. Trebuie să restabilim încrederea în deciziile statului, iar acest lucru nu este posibil atunci când principalii datornici sunt companii unde statul este acţionar majoritar. Aceste datorii de miliarde nu au fost doar tolerate, ci şi răsplătite adesea prin creşteri salariale ale consiliilor de administraţie. Odată cu adoptarea legii pe care am propus-o, conducerile companiilor de stat nu îşi vor mai putea mări salariile în timp ce au datorii la bugetul asigurărilor sociale, la sănătate sau alte impozite neplătite. Nu se mai poate ca unii antreprenori să aibă popriri pe conturi pentru fiecare leu datorat, iar alţii să îşi mărească salariile prin decizia statului, deşi datorează miliarde. Efectul nu este doar unul bugetar, ci şi moral”, a subliniat Oana Ţoiu, iniţiatoarea legii şi vicepreşedintă USR.

Responsabilizarea managementului companiilor de stat şi oprirea unor practici abuzive

Potrivit USR, prin această iniţiativă se urmăreşte responsabilizarea managementului companiilor de stat şi oprirea unor practici abuzive, prin care şefii beneficiază de bonusuri, în timp ce compania înregistrează pierderi şi restanţe la plata taxelor şi impozitelor.

„Prioritatea şefilor din companiile de stat trebuie să fie încadrarea în buget şi performanţa economică, nu maximizarea beneficiilor personale”, subliniază formaţiunea.

„Consider că este de datoria noastră să transmitem un semnal clar: atâta timp cât compania înregistrează pierderi an de an, când există restanţe mari către stat, prioritatea absolută trebuie să fie redresarea economică, echilibrarea balanţei de plăţi şi încadrarea în bugetele aprobate, şi nu creşterea remuneraţiilor conducerii. Prin adoptarea acestei măsuri, facem un pas important pentru creşterea transparenţei, echităţii şi responsabilităţii în gestionarea resurselor economice şi financiare”, a spus senatorul USR Cătălin Mîndru în cadrul dezbaterilor din plenul Senatului.

Citeşte şi: Noua lege a pensiilor private, adoptată de Senat