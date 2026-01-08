Noile directive alimentare din SUA recomandă mai multe proteine și mai puține alimente procesate

Secretarul american pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a prezentat noile directive alimentare ale SUA, care încurajează consumul mai ridicat de proteine și reducerea alimentelor extrem de procesate și a zahărului adăugat. Ghidurile sunt elaborate o dată la cinci ani de Departamentul Agriculturii și Departamentul de Sănătate și Servicii Umane și influențează direct programele federale de nutriție, inclusiv mesele școlare.

Accent pe alimente „reale” și lactate integrale

Noile recomandări promovează consumul de proteine, cereale integrale bogate în fibre, fructe și legume, precum și trei porții zilnice de lactate cu conținut integral de grăsimi. Aceasta reprezintă o schimbare față de ghidurile anterioare, care favorizau produsele lactate degresate pentru reducerea grăsimilor saturate.

Pentru gătit, sunt recomandate uleiuri precum cel de măsline, dar este menționat și seu de vită ca alternativă, o opțiune susținută public de Kennedy.

Reguli mai flexibile privind consumul de alcool

Noile directive elimină limitele stricte privind consumul zilnic de alcool. În locul recomandărilor anterioare – un pahar pe zi pentru femei și două pentru bărbați – americanii sunt îndemnați să consume „mai puțin alcool pentru o sănătate generală mai bună”.

Totuși, anumite categorii sunt sfătuite să evite complet alcoolul, inclusiv femeile însărcinate, persoanele aflate în recuperare după dependență și cei care urmează tratamente incompatibile cu alcoolul.

Reacții mixte din partea experților

Schimbările au fost salutate de Asociația Medicală Americană, care a apreciat limitarea alimentelor ultraprocesate, a băuturilor îndulcite și a excesului de sodiu, factori asociați cu bolile cardiovasculare, diabetul și obezitatea.

În schimb, unii nutriționiști critică accentul pus pe consumul crescut de proteine, carne roșie și lactate integrale. Marion Nestle, profesor emerit de nutriție, consideră că americanii consumă deja suficiente proteine și avertizează că noile recomandări amintesc de dietele din anii 1950, asociate cu rate ridicate ale bolilor de inimă.

Îngrijorări legate de sănătatea cardiovasculară

Asociația Americană a Inimii a salutat promovarea consumului de fructe, legume și cereale integrale, dar și-a exprimat îngrijorarea că recomandările privind sarea și carnea roșie ar putea duce la un aport excesiv de sodiu și grăsimi saturate, potrivit BBC.

Parte a unei strategii mai ample de sănătate publică

În campania electorală, Kennedy a promis combaterea obezității și a bolilor cronice. De la preluarea mandatului, acesta a inițiat măsuri pentru reducerea utilizării coloranților alimentari artificiali, dar și schimbări controversate în politica de vaccinare, care au generat reacții critice în rândul specialiștilor.

Citește și: (VIDEO) Femeie salvată din apele Jiului de doi polițiști din Târgu Jiu