-0.5 C
Craiova
joi, 8 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Femeie salvată din apele Jiului de doi polițiști din Târgu Jiu

(VIDEO) Femeie salvată din apele Jiului de doi polițiști din Târgu Jiu

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

O femeie aflată în pericol de moarte a fost salvată, aseară, din apele râului Jiu, după ce autoturismul ei a ajuns în albia râului. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 18:00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Andrei și Marian, din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, au ajuns rapid la fața locului. Ei au constatat că în interiorul autoturismului se afla o femeie aflată în pericol iminent. Fără a ține cont de riscurile la care se expuneau, cei doi agenți s-au aruncat în apele Jiului și au reușit să o scoată din mașină.

Victima, transportată la spital

După intervenția dificilă, femeia a fost preluată de echipajele medicale sosite la fața locului. Ea a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Prin promptitudinea, curajul și spiritul de sacrificiu demonstrate, polițiștii Andrei și Marian au oferit un exemplu de profesionalism și dedicare, demonstrând ce înseamnă să fii cu adevărat în slujba cetățeanului.

Citește și: (VIDEO)Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Cursuri suspendate în nouă unități de învățământ din cinci...

Cursurile școlare vor fi suspendate joi și vineri în...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA