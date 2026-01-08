(VIDEO) Femeie salvată din apele Jiului de doi polițiști din Târgu Jiu

O femeie aflată în pericol de moarte a fost salvată, aseară, din apele râului Jiu, după ce autoturismul ei a ajuns în albia râului. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 18:00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Andrei și Marian, din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, au ajuns rapid la fața locului. Ei au constatat că în interiorul autoturismului se afla o femeie aflată în pericol iminent. Fără a ține cont de riscurile la care se expuneau, cei doi agenți s-au aruncat în apele Jiului și au reușit să o scoată din mașină.

Victima, transportată la spital

După intervenția dificilă, femeia a fost preluată de echipajele medicale sosite la fața locului. Ea a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Prin promptitudinea, curajul și spiritul de sacrificiu demonstrate, polițiștii Andrei și Marian au oferit un exemplu de profesionalism și dedicare, demonstrând ce înseamnă să fii cu adevărat în slujba cetățeanului.

Citește și: (VIDEO)Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis