(VIDEO)Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis

O femeie de 37 de ani, Renee Nicole Good, a fost împușcată mortal de un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) în Minneapolis, în timpul unei intervenții desfășurate miercuri dimineață. Departamentul pentru Securitate Internă susține că agentul a acționat în legitimă apărare, însă oficialii locali și martorii contrazic ferm această versiune.

Administrația Trump afirmă că femeia ar fi încercat să folosească autoturismul drept armă și să lovească agenții federali. În schimb, primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a acuzat un „uz imprudent al forței”, cerând agenților ICE să părăsească orașul.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a respins declarațiile federale, catalogându-le drept „propagandă” și solicitând o anchetă completă și transparentă.

Imagini video și mărturii ale martorilor

Imagini apărute pe rețelele sociale surprind momentul în care agenții ICE încearcă să oprească SUV-ul condus de victimă. Potrivit martorilor, femeia încerca să plece când un agent a deschis focul prin parbriz. Vehiculul a pierdut controlul și s-a izbit de o mașină parcată.

Mai mulți lideri democrați, inclusiv Kamala Harris și Hakeem Jeffries, au condamnat incidentul. Harris a acuzat administrația Trump de „gaslighting”. Proteste masive au avut loc în Minneapolis și în alte mari orașe americane, iar școlile publice din Minneapolis au suspendat cursurile din motive de siguranță.

Prezență federală sporită și tensiuni legate de imigrație

Incidentul are loc pe fondul desfășurării a peste 2.000 de agenți federali în zona Minneapolis, ca parte a unei campanii ample de aplicare a legilor imigrației. Autoritățile locale susțin că aceste acțiuni sporesc tensiunile și insecuritatea, nu siguranța publică.

FBI a anunțat deschiderea unei anchete privind împușcăturile, potrivit BBC.

