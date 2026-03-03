(VIDEO) Dolj: Furt calificat în comuna Podari: doi tineri reținuți pentru 24 de ore

Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Rurală Bucovăț au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri, de 22 și 24 de ani, ambii din comuna Podari, sub suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni de furt calificat.

La data de 25 februarie 2026, un bărbat de 65 de ani, tot din Podari, a sesizat poliția cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința sa, de unde au sustras bunuri și bani, în valoare totală de 10.000 de lei.

Reacția poliției

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat rapid doi tineri bănuiți de comiterea faptei, potrivit IPJ Dolj.

Sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, aceștia au fost reținuți. Ei au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Astăzi, cei doi vor fi prezentați Parchetului pentru dispunerea măsurilor preventive.

