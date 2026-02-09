Controale ample în trafic, în Dolj: peste 200 de sancțiuni aplicate în 24 de ore

În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Dolj au desfășurat acțiuni intense pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor rutiere pe drumurile publice din județ.

În cadrul activităților, oamenii legii au vizat în special:

🚗 depășirea vitezei legale,

🍺 conducerea sub influența alcoolului,

💊 consumul de substanțe interzise.

Pentru verificări au fost folosite aparatele radar, alcooltest și drugtest.

Peste 200 de sancțiuni și 25 de șoferi scoși din trafic

În urma controalelor:

au fost aplicate aproximativ 203 sancțiuni contravenționale,

valoarea totală a amenzilor este de circa 70.000 de lei,

25 de conducători auto au fost scoși din trafic, fiindu-le suspendat dreptul de a conduce, conform legii.

Autovehicule nesigure, oprite din circulație

De asemenea, 10 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic au fost oprite din a circula pe drumurile publice, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea deficiențelor constatate.

Exemple de viteză extremă înregistrate de radar

1 de 5

🚨 140 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h

Un tânăr de 22 de ani, din comuna Negomir (Gorj), a fost surprins de radar circulând cu 140 km/h pe DN 6, pe un sector de drum unde limita era de 50 km/h.

➡️ Acesta a fost amendat și a rămas fără permis pentru 120 de zile.

🚨 105 km/h pe Calea București, Craiova

Un bărbat de 35 de ani, din comuna Coșoveni, a fost înregistrat conducând cu 105 km/h pe Calea București.

➡️ Și în acest caz, polițiștii au dispus suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Citește și: Incendiu într-un apartament din Craiova: foc izbucnit la hota din bucătărie