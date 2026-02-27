ANSVSA și Colegiul Medicilor Veterinari vor colabora pentru implementarea unui program național de sterilizare în masă a câinilor

ANSVSA va intensifica controalele la adăposturile publice și private pentru câinii fără stăpân și va colabora cu Colegiul Medicilor Veterinari pentru implementarea unui program național de sterilizare în masă.

„ANSVSA va intensifica misiunile de control în adăposturile publice și private pentru a asigura respectarea standardelor de cazare și îngrijire și va oferi suport metodologic autorităților locale pentru conformarea la normele în vigoare. Totodată, ANSVSA își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Colegiul Medicilor Veterinari pentru implementarea unui program național de sterilizare în masă, considerat esențial pentru reducerea abandonului și prevenirea supraaglomerării adăposturilor”, se arată într-un comunicat al instituției.

Întâlnire organizată de Administrația Prezidențială pe tema situației câinilor fără stăpân

O întâlnire organizată de Administrația Prezidențială, sub coordonarea consilierului prezidențial Diana Pungă, pe tema situației câinilor fără stăpân a avut loc joi la Casa Eliad din București.

La discuții au participat conducerea ANSVSA, directorii executivi ai structurilor județene, reprezentanți ai Colegiului Medicilor Veterinari, ASPA, organizații neguvernamentale, Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul IGPR.

ANSVSA salută inițiativa de a facilita un dialog deschis între instituțiile statului și societatea civilă și consideră că actuala situație poate fi soluționată doar printr-o abordare sistemică, în care expertiza sanitar-veterinară să sprijine direct politicile publice de prevenție și control.

„Cruzimea față de animale este inacceptabilă, iar rolul ANSVSA este de a asigura aplicarea riguroasă a legislației și de a sprijini comunitățile locale în transformarea adăposturilor în spații care respectă viața și bunăstarea animalelor”, se mai arată în comunicat.

