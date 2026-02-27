Un copil și un adult, loviți pe trecere de pietoni de o șoferiță care nu a respectat culoarea semaforului

Un copil de 11 ani care se îndrepta spre școală a fost lovit pe trecerea de pietoni din municipiul Timișoara. Băiatul a suferit răni grave și a fost transportat la spital, inconștient. Un bărbat de 50 de ani, care traversa alături de copil a fost lovit de aceeași mașină și a ajuns și el la spital.

Mașina care i-a accidentat era condusă de o femeie de 45 de ani. Într-o intersecție, aceasta a trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Bărbatul și copilul treceau strada regulamentar.

Șoferița a rămas fără permis și este cercetată penal pentru pentru vătămare corporală din culpă.

