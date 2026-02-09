Incendiu într-un apartament din Craiova: foc izbucnit la hota din bucătărie

Detașamentul 1 de Pompieri Craiova a intervenit de urgență pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs într-un apartament din municipiu, situat pe strada Aleea Constantin Brâncuși, bloc B2.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate:

🚒 două autospeciale de stingere cu apă și spumă,

🚑 un echipaj medical SMURD.

Potrivit apelantei, proprietara locuinței, incendiul a izbucnit la hota din bucătărie, generând degajări mari de fum.

Opt persoane s-au autoevacuat

Din cauza fumului dens, opt persoane, locatari ai apartamentelor din imobil, s-au autoevacuat preventiv. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii au reușit să lichideze incendiul, iar în prezent se acționează pentru evacuarea fumului din spațiile afectate și asigurarea condițiilor de siguranță.

