(VIDEO) Bad Bunny, declarație de dragoste pentru Puerto Rico la Super Bowl. Patriotism, muzică și unitate pe cea mai mare scenă a sportului

Spectacolul de la pauză susținut de Bad Bunny la Super Bowl s-a transformat într-o veritabilă scrisoare de dragoste adresată Puerto Rico, locul natal al artistului. În cele 14 minute de show, cântărețul portorican a combinat muzica, simbolurile culturale și mesajele sociale într-o producție spectaculoasă, urmărită de milioane de telespectatori din întreaga lume.

Primul show integral în limba spaniolă

Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio, a intrat în istorie devenind primul artist care a susținut un spectacol de pauză la Super Bowl în întregime în limba spaniolă. Medley-ul a inclus unele dintre cele mai cunoscute hituri ale sale – Tití Me Preguntó, MONACO și BAILE INoLVIDABLE – într-un decor inspirat din viața de zi cu zi din Puerto Rico.

Invitați-surpriză și o „casă” devenită simbol

Spectacolul a fost presărat cu apariții cameo ale unor vedete precum Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal, Cardi B, Karol G și Jessica Alba, surprinse dansând pe veranda celebrei casita – casa tradițională portoricană care a devenit un element iconic al show-urilor lui Bad Bunny.

Lady Gaga a oferit o interpretare cu influențe salsa a piesei Die With A Smile, iar Ricky Martin a cântat Lo Que Le Pasó A Hawaii, un avertisment muzical despre pericolul pierderii identității culturale.

Mesaje puternice despre dragoste și unitate

Deși se aștepta ca artistul să lanseze un atac politic direct, Bad Bunny a ales un mesaj de unitate și solidaritate. Două mesaje în limba engleză au atras atenția:

„Singurul lucru mai puternic decât ura este dragostea”,

„Împreună, suntem America”.

Acestea au apărut pe un panou publicitar și pe o minge de fotbal american, devenind momente-cheie ale spectacolului.

Omagiu pentru victimele uraganului Maria

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost cel în care Bad Bunny a urcat pe un stâlp de electricitate, simbol al infrastructurii distruse în urma uraganului Maria din 2017, în timp ce cânta rap. Ținuta sa – un pulover bej cu numărul 64 – a fost interpretată ca o referire la bilanțul oficial al victimelor, considerat de mulți mult sub realitate.

Familia și rădăcinile, în centrul poveștii

Familia și comunitatea au avut un rol central: de la un cuplu tânăr care s-a căsătorit în mijlocul dansatorilor latino, până la momentul simbolic în care artistul a oferit premiul său Grammy unui copil, în timp ce discursul său de acceptare era difuzat pe un mic televizor.

Reacții și controverse

Fostul președinte american Donald Trump a criticat dur spectacolul pe rețeaua sa de socializare, numindu-l „absolut teribil” și „un afront la adresa măreției Americii”. Cu toate acestea, Bad Bunny nu a lansat atacuri directe, preferând un discurs axat pe dragoste și diversitate culturală, potrivit BBC.

Un final simbolic

Show-ul s-a încheiat cu Bad Bunny strigând „God Bless America” în spaniolă și enumerând țări din America de Nord și de Sud, în timp ce dansatorii ridicau steaguri, subliniind ideea unei Americi unite prin diversitate.

Citește și: Dosarul Călin Georgescu, în cumpănă la Tribunalul București. Decizie așteptată în complet de divergență