Dosarul Călin Georgescu, în cumpănă la Tribunalul București. Decizie așteptată în complet de divergență

Tribunalul București este așteptat, luni, 9 februarie 2026, să se pronunțe, în complet de divergență, asupra dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară.

Cauza, aflată în camera preliminară, a fost repusă pe rol după ce cei doi judecători care au analizat dosarul vineri au avut opinii diferite, constatându-se oficial „ivirea divergenței”.

Un al treilea judecător va decide

În aceste condiții, completul va fi întregit cu un al treilea judecător, care va înclina balanța și va decide dacă procesul poate începe pe fond.

„Constată ivită divergenţa urmând ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergenţă. Stabileşte termen la data de 09.02.2026, ora 11:00”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului București.

Contestația lui Georgescu, analizată de instanță

Dosarul a ajuns la Tribunalul București după ce Călin Georgescu a contestat decizia Judecătoriei Sectorului 1, din decembrie 2025, care a respins toate excepțiile invocate de acesta și a decis că procesul poate începe.

Judecătoria Sectorului 1 stabilise:

legalitatea sesizării instanței

legalitatea administrării probelor

începerea judecății pe fond

Această decizie a fost însă contestată, iar acum Tribunalul București urmează să se pronunțe definitiv în cameră preliminară.

Ce înseamnă completul de divergență

Completul de divergență este format din trei judecători și intervine atunci când primii doi nu ajung la un acord asupra unor aspecte esențiale, precum:

legalitatea actelor de urmărire penală

excluderea unor probe

legalitatea sesizării instanței

Decizia se ia prin majoritate, iar hotărârea va stabili dacă procesul începe sau nu pe fond.

Acuzațiile aduse lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, sub control judiciar, în 2 iulie 2025, de Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, fiind acuzat de:

promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război

promovarea în public a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)

Potrivit rechizitoriului, între 2020 și 2025, acesta ar fi promovat constant idei și concepții de inspirație legionară, inclusiv:

glorificarea mareșalului Ion Antonescu,

elogierea lui Corneliu Zelea Codreanu,

discursuri cu caracter ultranaționalist și mistic,

imitarea gesturilor și tonului mareșalului Antonescu.

De asemenea, anchetatorii susțin că, în 2 octombrie 2021, Georgescu ar fi efectuat salutul legionar în timpul unui protest din Piața Universității.

Un alt dosar, la Curtea de Apel București

Într-un alt dosar, Călin Georgescu este cercetat alături de Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și alte persoane, pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Cauza se află, de asemenea, în faza de cameră preliminară, la Curtea de Apel București, următorul termen fiind stabilit pentru 11 februarie 2026.

