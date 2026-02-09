Zi „nebună” în Parlament: trei moțiuni simple, în aceeași zi, împotriva Guvernului

Parlamentul se pregătește pentru o zi tensionată, cu trei moțiuni simple dezbătute și votate în aceeași zi, într-un asalt coordonat al opoziției care vizează atât miniștri USR, cât și pe Ilie Bolojan, ministru interimar al Educației. Potrivit Agerpres, ofensiva politică indică dorința opoziției de a specula relația apropiată dintre Ilie Bolojan și USR.

Moțiune împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan

Moțiunea simplă intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar” va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatului. Documentul este semnat de 41 de parlamentari – 28 de senatori AUR și 13 senatori PACE – Întâi România.

Inițiatorii critică reducerea sprijinului social pentru studenți într-un context inflaționist, susținând că accesul la educație a devenit tot mai dependent de venitul familiei. Potrivit moțiunii, costurile reale ale vieții de student depășesc 2.000 de lei lunar, în timp ce bursele și facilitățile acoperă mai puțin de jumătate din acest necesar.

Acuzații de austeritate fără protecție socială

Semnatarii documentului susțin că, sub conducerea lui Ilie Bolojan, educația a intrat într-o zonă periculoasă de austeritate, fiind tratată ca o cheltuială și nu ca o investiție strategică. Opoziția acuză statul că mută diferența dintre costurile reale și sprijinul acordat „pe umerii studenților și ai familiilor lor”.

De asemenea, senatorii vorbesc despre export de inteligență, abandon universitar și plecarea tinerilor din țară, fenomene considerate efecte directe ale politicilor actuale.

Solicitările opoziției în domeniul educației

Deși moțiunea nu produce automat demisii, inițiatorii afirmă că aceasta „produce responsabilitate politică”. Printre solicitări se numără:

recunoașterea oficială a costurilor reale ale vieții de student;

reanalizarea sistemului de burse și facilități;

introducerea unor mecanisme de protecție socială pentru studenții vulnerabili;

numirea unui ministru al Educației cu mandat deplin și viziune pe termen lung.

Moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță

O a doua moțiune simplă îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruță, fiind criticată gestionarea politicii de securitate și apărare națională, în special în contextul declarațiilor privind posibila desfășurare de trupe românești în Groenlanda.

Moțiunea, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României”, este semnată de aceiași 41 de parlamentari AUR și PACE – Întâi România.

Critici privind lipsa analizei strategice

Inițiatorii susțin că declarațiile ministrului Apărării ar fi fost făcute fără un cadru strategic, juridic și operațional clar, într-un context geopolitic sensibil pentru România, aflată pe flancul estic al NATO. Opoziția consideră că astfel de poziții publice afectează credibilitatea României și contravin principiilor constituționale privind controlul civil asupra armatei.

Moțiune privind Acordul UE-Mercosur

Cea de-a treia moțiune simplă vizează modul în care Guvernul ar fi reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE–Mercosur. Documentul este inițiat de 47 de senatori ai opoziției (AUR, PACE – Întâi România și senatori neafiliați).

Acuzații de „mandat clandestin” și lipsă de consultare parlamentară

Semnatarii acuză Guvernul că a ocolit Parlamentul în procesul de negociere, încălcând Legea privind cooperarea între Parlament și Guvern în afaceri europene. Potrivit opoziției, acordul ar expune România unei concurențe neloiale cu state din America Latină și ar afecta grav agricultura și industria românească.

Temeri privind pierderea suveranității economice

Opoziția avertizează că efectele acordului UE–Mercosur ar putea conduce la dezindustrializare, închiderea capacităților de producție și pierderea competitivității economice. Senatorii solicită publicarea tuturor documentelor care au stat la baza susținerii României pentru acest acord.

