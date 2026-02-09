Primăria Craiova pregătește Târgul de Paște. Totul devine magie și basm

Abia s-a stins ecoul Târgului de Craciun și Primăria Craiova se pregătește cu fervoare pentru Târgul de Paște. Autoritățile promit o lume de basm, de poveste cu elemente magice și creaturi fantastice. Cum altfel ar putea fi? Tema ediției din acest an este „Fairy Tale”, promițând o atmosferă fantastică pentru craioveni.

În acest an, Târgul de Paște se va desfășura în perioada 3 aprilie – 3 mai 2026, iar locația va fi tot Parcul Nicolae Romanescu Pentru început Primăria Craiova își antamează comercianții care vor să participe la târg. Mai târziu, va veni rândul artiștilor care vor face spectacol și totodată vom afla câți bani scoate administrația locală din buget pentru aceste spectacole. Prin urmare, nu trec câteva luni și craiovenii o țin tot într-o paranghelie.