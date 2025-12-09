Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit nordul Japoniei. Cel puțin 30 de persoane, rănite

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit nord-estul Japoniei, forțând mii de oameni să-și evacueze locuințele. Cel puţin 30 de persoane, rănite.

Cutremurul s-a produs la ora 23:15 (14:15 GMT) la o adâncime de 50 km, la aproximativ 80 km în largul coastei regiunii Aomori, a anunțat Agenția Meteorologică Japoneză. Acesta a declanșat avertizări de tsunami, care au fost acum ridicate, în timp ce s-au înregistrat valuri de 70 cm, potrivit BBC.

Unele servicii feroviare au fost suspendate, iar mii de locuințe au rămas fără curent electric.

Un cutremur mai puternic ar putea avea loc în următoarele zile

Autoritățile au avertizat, de asemenea, că un cutremur mai puternic ar putea avea loc în următoarele zile – îndemnând publicul să rămână în alertă maximă timp de cel puțin o săptămână, potrivit presei locale.

Adresându-se cetățenilor afectați de cutremur, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat: „Reconfirmați-vă pregătirea zilnică pentru cutremur, cum ar fi asigurarea că păstrați mobila în siguranță și pregătiți-vă să evacuați imediat dacă simțiți că începe un alt cutremur”.

Au fost emise ordine de evacuare pentru aproximativ 90.000 de locuitori

Potrivit agenției de știri Reuters, au fost emise ordine de evacuare pentru aproximativ 90.000 de locuitori.

Guvernul prefecturii Aomori a declarat că aproximativ 2.700 de locuințe au rămas fără curent electric. Căile Ferate din Japonia de Est au suspendat, de asemenea, unele servicii de-a lungul coastei de nord-est.

Guvernul japonez a înființat un birou de intervenție în cadrul centrului de gestionare a crizelor al prim-ministrului și a convocat o echipă de urgență, a declarat secretarul-șef al cabinetului, Minoru Kihara.

„Depunem toate eforturile pentru a evalua pagubele și a implementa măsuri de intervenție în caz de dezastru, inclusiv operațiuni de salvare și ajutorare”, a adăugat el.

În urma cutremurelor, compania japoneză de electricitate Tohoku Electric Power a declarat că nu au fost raportate nereguli la centralele sale nucleare Higashidori și Onagawa în urma cutremurului, a precizat Tohoku Electric Power.

Nici la amplasamentul centralei nucleare de la Fukushima, care a fost dezafectată, nu au fost detectate, au declarat autoritățile japoneze pentru Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Japonia este una dintre țările cele mai predispuse la cutremure din lume. Se află pe Cercul de Foc și, prin urmare, au loc aproximativ 1.500 de cutremure pe an.