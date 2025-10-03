(VIDEO) Pompierii din Dolj acționează pentru evacuarea apei din gospodării afectate de inundații

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj intervin, în aceste momente, pentru evacuarea apei acumulate în urma precipitațiilor abundente din ultimele ore.

Echipaje specializate utilizează motopompe pentru scoaterea apei din curțile a trei gospodării afectate, situate în următoarele locații:

Municipiul Craiova: Str. Viilor, nr. 8A Str. Râului, nr. 95

Municipiul Băilești: Str. Bucegi, nr. 55



Intervențiile sunt în desfășurare, iar echipele de salvatori acționează prompt pentru limitarea pagubelor și pentru a oferi sprijin cetățenilor afectați. Pe str. Viilor si str. Râului nu se poate interveni, pentru că apa refuleză din canal. Reprezentanți ai Companiei de Apă sunt la fața locului.

Autoritățile recomandă locuitorilor să ia măsuri de precauție și să evite zonele inundate până la încheierea intervențiilor.

