6.8 C
Craiova
vineri, 3 octombrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Pompierii din Dolj acționează pentru evacuarea apei din gospodării afectate de inundații

(VIDEO) Pompierii din Dolj acționează pentru evacuarea apei din gospodării afectate de inundații

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj intervin, în aceste momente, pentru evacuarea apei acumulate în urma precipitațiilor abundente din ultimele ore.

Echipaje specializate utilizează motopompe pentru scoaterea apei din curțile a trei gospodării afectate, situate în următoarele locații:

  • Municipiul Craiova:
    • Str. Viilor, nr. 8A
    • Str. Râului, nr. 95
  • Municipiul Băilești:
    • Str. Bucegi, nr. 55

Intervențiile sunt în desfășurare, iar echipele de salvatori acționează prompt pentru limitarea pagubelor și pentru a oferi sprijin cetățenilor afectați. Pe str. Viilor si str. Râului nu se poate interveni, pentru că apa refuleză din canal. Reprezentanți ai Companiei de Apă sunt la fața locului.

Autoritățile recomandă locuitorilor să ia măsuri de precauție și să evite zonele inundate până la încheierea intervențiilor.

Citește și: (VIDEO) Craiova: Bărbat reținut pentru hărțuire și încălcarea ordinului de protecție

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

(VIDEO) Autoritățile din Dolj rămân în alertă, deși noaptea...

Deși a plouat continuu, noaptea trecută a fost una...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA