6.8 C
Craiova
vineri, 3 octombrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Craiova: Bărbat reținut pentru hărțuire și încălcarea ordinului de protecție

(VIDEO) Craiova: Bărbat reținut pentru hărțuire și încălcarea ordinului de protecție

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Un bărbat de 44 de ani, suspectat de hărțuire și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, a fost reținut, ieri de polițiștii craioveni.

Bărbatul ar fi urmărit în mod repetat o femeie de 39 de ani, în perioada 18–24 septembrie. El s-a apropiat de aceasta la mai puțin de 100 de metri. El a încălcat astfel prevederile ordinului de protecție emis anterior.

După administrarea probatoriului, acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru stabilirea unei măsuri preventive.

Citește și: (VIDEO) Keith Urban schimbă versurile piesei „The Fighter” într-un duet cu Maggie Baugh

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

(VIDEO) Autoritățile din Dolj rămân în alertă, deși noaptea...

Deși a plouat continuu, noaptea trecută a fost una...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA