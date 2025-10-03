(VIDEO) Craiova: Bărbat reținut pentru hărțuire și încălcarea ordinului de protecție

Un bărbat de 44 de ani, suspectat de hărțuire și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, a fost reținut, ieri de polițiștii craioveni.

Bărbatul ar fi urmărit în mod repetat o femeie de 39 de ani, în perioada 18–24 septembrie. El s-a apropiat de aceasta la mai puțin de 100 de metri. El a încălcat astfel prevederile ordinului de protecție emis anterior.

După administrarea probatoriului, acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru stabilirea unei măsuri preventive.

