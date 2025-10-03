(VIDEO) Keith Urban schimbă versurile piesei „The Fighter” într-un duet cu Maggie Baugh

6.8 C
Mariana BUTNARIU
Keith Urban a surprins fanii recent, interpretând o versiune modificată a hitului său „The Fighter” alături de cântăreața country în ascensiune Maggie Baugh.

În varianta originală a piesei, cântată împreună cu Carrie Underwood, Urban spune: „Când vor încerca să ajungă la tine, iubito, voi fi luptătorul”. În timpul duetului cu Baugh, însă, versul a fost schimbat în: „Când vor încerca să ajungă la tine, Maggie, voi fi chitaristul tău”.

Videoclipul a fost postat de Baugh pe contul ei de socializare, însoțit de legenda: „A spus Keith Urban tocmai asta 🤯 👀?”, stârnind reacții amuzate și entuziaste din partea fanilor, potrivit CNN.

Această interpretare vine înainte de anunțul despărțirii lui Urban, de 57 de ani, de actrița Nicole Kidman, cu care a fost căsătorit timp de 19 ani. Kidman a depus cererea de divorț marți. Piesa „The Fighter” a fost inspirată inițial de relația lor, Urban declarând în 2017 că a fost „o piesă scrisă foarte rapid, gândindu-mă la mine și la Nic și la relația noastră la început”.

Urban și Baugh sunt în prezent în turneu împreună în cadrul turneului mondial „High and Alive”.

