Germania sărbătorește Ziua Unității Naționale pe 3 octombrie

Germania marchează astăzi Ziua Unității Naționale, sărbătoare națională care comemorează reunificarea Germaniei în 1990, după deceniile de divizare între Germania de Est și Germania de Vest.

Evenimente oficiale au loc în întreaga țară, cu ceremonii, discursuri și activități culturale menite să evidențieze valorile democrației, solidarității și unității naționale.

3 octombrie a devenit simbolul tranziției istorice, când Republica Federală Germania și Republica Democrată Germană s-au reunit, punând capăt separării impuse după Al Doilea Război Mondial și perioada Războiului Rece.

Președintele Germaniei și cancelarul țării au transmis mesaje de unitate și reflecție, subliniind importanța păstrării valorilor democratice și a coeziunii sociale în fața provocărilor actuale.

Evenimentele publice includ concerte, expoziții și deschideri speciale de muzee, în timp ce autoritățile invită cetățenii să celebreze împreună această zi simbolică a istoriei germane.

Citește și: (VIDEO) Prințul William, extrem de deschis în interviul cu Eugene Levy: detalii neașteptate despre viața sa și a copiilor