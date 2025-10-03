(VIDEO) Prințul William, extrem de deschis în interviul cu Eugene Levy: detalii neașteptate despre viața sa și a copiilor

Prințul William a oferit unul dintre cele mai deschise interviuri de până acum în cadrul emisiunii Apple TV prezentate de actorul Eugene Levy, cunoscut pentru rolurile sale din filmele American Pie. Conversația a dezvăluit perspective noi despre viitorul monarhului și momente intime din viața sa de familie.

O discuție relaxată și personală

Spre deosebire de interviurile tradiționale cu membrii Familiei Regale, adesea formale și restricționate, William a vorbit liber într-un decor familiar: la Castelul Windsor, plimbându-și câinele și oprindu-se chiar într-un pub.

Alegerea lui Levy ca intervievator a contribuit la tonul relaxat, actorul fiind un fan declarat al prințului și al filmelor sale preferate din adolescență.

Perspective asupra rolului de rege

Prințul a clarificat ce fel de monarh vrea să fie, insistând pe ideea că „schimbarea este pe agenda mea” și că nu se simte „sufocat” de istorie. El dorește să păstreze tradițiile importante – încoronarea, jubileele, defilările ceremoniale – dar va introduce propriul său stil în conducerea monarhiei și în implicarea socială.

Viața de familie și copilăria

Interviul a oferit și detalii despre viața sa de familie:

William se plimbă cu trotineta electrică pe domeniul Castelului Windsor.

pe domeniul Castelului Windsor. Preferă o halbă de cidru dulce și se descrie ca fiind „o persoană întârziată”.

și se descrie ca fiind „o persoană întârziată”. Copiii săi – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis – nu au încă telefoane personale. William și Kate sunt stricți în privința asta.

Activitățile preferate ale copiilor includ fotbal, hochei, netball și joaca pe trambulină.

Prințul a menționat, de asemenea, presiunea resimțită de familia sa în perioadele în care atât Kate, cât și tatăl său s-au îmbolnăvit, descriindu-se uneori „copleșit” și subliniind importanța de a fi alături de cei dragi.

Un moștenitor uman și accesibil

Chiar și cu subiecte delicate, cum ar fi relația cu fratele său Harry sau gestionarea moștenirii tronului, William a rămas sincer și autentic. Sursele regale spun că interviul oferă imaginea unui prinț „umanoid, cu care este ușor să te identifici”, care gestionează stresul și responsabilitățile familiale cu grijă și implicare.

Interviul cu Eugene Levy arată că monarhul nu este doar un simbol al tradiției, ci și o persoană cu propriile preocupări, gusturi și metode de a gestiona viața publică și privată, potrivit BBC.

Citește și: Ninsoare abundentă pe DN 7A, zona Obârșia Lotrului



