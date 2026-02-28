AEK Atena, echipă la care joacă mijlocașul român Răzvan Marin, va înfrunta formația slovenă NK Celje în optimile de finală ale Conference League, potrivit tragerii la sorți efectuate, vineri, la Nyon. AEK s-a calificat direct în optimi după victoria smulsă in extremis în fața Universității Craiova în ultima etapă, cu 3-2, cu un gol venit în minutul 90+14.

Fiorentina, fostă dublă finalistă a competiției, va înfrunta întâlni formația poloneză Rakow Czestochowa, la care joacă fundașul român Bogdan Racovițan. Fiorentina s-a calificat cu emoții în optimi, după 3-0 (deplasare) și 2-4 (acasă) cu altă formație poloneză, Jagiellonia Bialystok, după ce a fost condusă pe ”Artemio Franchi” cu 3-0.

Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, va juca în optimi contra turcilor de la Samsunspor.

Tabloul fazei eliminatorii:

Optimi de finală (12 și 19 martie)

Crystal Palace – AEK Larnaca

Sigma Olomouc – FSV Mainz

Lech Poznan – Șahtior Donețk

Samsunspor – Rayo Vallecano

AZ Alkmaar – Sparta Praga

NK Celje – AEK Atena

Fiorentina – Rakow Czestochowa

HNK Rijeka – RC Strasbourg



Sferturi de finală (9 și 16 aprilie)

Sfert 1: Lech Poznan/Șahtior Donețk – AZ Alkmaar/Sparta Praga

Sfert 2: Crystal Palace/AEK Larnaca – Fiorentina/Rakow Czestochowa

Sfert 3: Samsunspor/Rayo Vallecano – NK Celje/AEK Atena

Sfert 4: Sigma Olomouc/FSV Mainz – Rijeka/RC Strasbourg



Semifinale (30 aprilie și 7 mai)

Sfert 1 – Sfert 2

Sfert 3 – Sfert 4



Finala – 27 mai (Leipzig)

