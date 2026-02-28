AEK Atena, echipă la care joacă mijlocașul român Răzvan Marin, va înfrunta formația slovenă NK Celje în optimile de finală ale Conference League, potrivit tragerii la sorți efectuate, vineri, la Nyon. AEK s-a calificat direct în optimi după victoria smulsă in extremis în fața Universității Craiova în ultima etapă, cu 3-2, cu un gol venit în minutul 90+14.
Fiorentina, fostă dublă finalistă a competiției, va înfrunta întâlni formația poloneză Rakow Czestochowa, la care joacă fundașul român Bogdan Racovițan. Fiorentina s-a calificat cu emoții în optimi, după 3-0 (deplasare) și 2-4 (acasă) cu altă formație poloneză, Jagiellonia Bialystok, după ce a fost condusă pe ”Artemio Franchi” cu 3-0.
Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, va juca în optimi contra turcilor de la Samsunspor.
Tabloul fazei eliminatorii:
Optimi de finală (12 și 19 martie)
Crystal Palace – AEK Larnaca
Sigma Olomouc – FSV Mainz
Lech Poznan – Șahtior Donețk
Samsunspor – Rayo Vallecano
AZ Alkmaar – Sparta Praga
NK Celje – AEK Atena
Fiorentina – Rakow Czestochowa
HNK Rijeka – RC Strasbourg
Sferturi de finală (9 și 16 aprilie)
Sfert 1: Lech Poznan/Șahtior Donețk – AZ Alkmaar/Sparta Praga
Sfert 2: Crystal Palace/AEK Larnaca – Fiorentina/Rakow Czestochowa
Sfert 3: Samsunspor/Rayo Vallecano – NK Celje/AEK Atena
Sfert 4: Sigma Olomouc/FSV Mainz – Rijeka/RC Strasbourg
Semifinale (30 aprilie și 7 mai)
Sfert 1 – Sfert 2
Sfert 3 – Sfert 4
Finala – 27 mai (Leipzig)
