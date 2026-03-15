Toți medicii ne recomandă să nu mâncăm seara. Dar ne este foarte greu să îi ascultăm. Și atunci, ce putem să mâncăm seara, ca să ne fie bine? O friptură și frunze verzi. Sau un pește cu legume verzi. Explicația stă în hormonul insulină.

Câtă glucoză produce ficatul noaptea

Până la 150 de mg de glucoză pe minut – atât produce ficatul noaptea. Trimite glucoza în sânge, iar glicemia rămâne normală, chiar dacă nu mâncăm seara, ceea ce e recomandat. Alimentează astfel creierul și globulele roșii.

Ne uităm și la rinichi. 25% din producția totală de glucoză din timpul nopții o asigură rinichii. Nici ei nu au nevoie de glucide seara, mai notează .

Dar dacă mi-e foame seara, cum mănânc cu cele mai mici pagube? Carne slabă sau pește cu legume verzi.

Carnea e sățioasă pentru că proteinele sunt sățioase. Doza recomandată – cât palma dumneavoastră. Iar legumele verzi ori frunzele – 200-300 de grame. Fibrele din frunze se măresc în dimensiuni imediat și dau senzația de prea-plin, pe care stomacul o transmite creierului. Dar stomacul va transmite senzația de sațietate cu extrem de puține calorii. Carnea nu are deloc glucide, iar frunzele verzi conțin o cantitate nesemnificativă.

Ce efect au carbohidrații consumați seara

Ce înseamnă o cină care conține pâine sau paste, orez, fructe sau dulciuri. Toate acestea sunt glucide și cresc glicemia. Apar setea intensă și deshidratarea în timpul nopții. Somnul devine agitat. Somnul agitat stimulează sistemul nervos simpatic, adică iar crește glicemia.

Ficatul nu detoxifică corect. Dacă mâncați seara carbohidrați, o moleculă, numită acetil-coenzima A, depune grăsime. Multă!

Tot organismul își dorește 3 mese pe zi, complete, la ore regulate. Iar între orele de masă, doar apă. Ultima masă se ia cel târziu la ora 18. Nu ați reușit să respectați ora, treceți peste masa de seară. Și mâncați dimineața ce aveați în farfurie pentru seară.

