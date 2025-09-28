AJOFM Mehedinți organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Mehedinți va organiza vineri, 10 octombrie 2025, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, eveniment menit să faciliteze întâlnirea directă între tinerii care își caută primul loc de muncă și angajatori.

Acțiunea se va desfășura începând cu ora 10:00, la Palatul Cultural „Theodor Costescu”, sala Gheorghe Anghel, din Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr. 4. Scopul principal al bursei este de a sprijini absolvenții instituțiilor de învățământ și alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă să găsească poziții corespunzătoare pregătirii lor profesionale.

Organizarea și participarea angajatorilor

Pentru buna desfășurare a evenimentului, AJOFM Mehedinți va pune la dispoziția participanților materiale publicitare, invitații, chestionare pentru solicitanți și angajatori, precum și catalogul agenților economici participanți.

De la începutul lunii septembrie, echipa AJOFM a demarat acțiuni de contactare a angajatorilor din județ pentru a identifica un număr cât mai mare de locuri de muncă disponibile. Din peste 120 de angajatori contactați, 40 și-au confirmat participarea, oferind 196 de locuri de muncă, dintre care 12 sunt destinate persoanelor cu studii superioare.

Domeniile acoperite sunt variate: industrie prelucrătoare și ușoară, comerț, hoteluri și restaurante, alimentație publică, transporturi, construcții, prestări servicii.

Participanți și informații suplimentare

Evenimentul se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, iar AJOFM Mehedinți încurajează participarea cât mai numeroasă pentru a facilita integrarea rapidă pe piața muncii.

Informații suplimentare privind modul de organizare și desfășurare a bursei pot fi obținute la sediul AJOFM Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, bd. Carol I nr. 3, telefon: 0252/319029, e-mail: [email protected].

