Olguța Vasilescu îi răspunde ministrului Apărării în scandalul blocului care ar bloca radarul de la Cârcea

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, i-a răspuns joi seară ministrului Apărării, Radu Miruță, în urma declarațiilor acestuia privind construirea unui bloc de nouă etaje în apropierea unor depozite de muniție și presupusa afectare a radarului de la Cârcea.

Edilul susține că distanța dintre blocul din ansamblul Satina Park și radarul de la Cârcea este de aproximativ 8 kilometri și că afirmațiile ministrului sunt lipsite de fundament tehnic. Potrivit Olguței Vasilescu, linia imaginară care unește cele două puncte trece chiar prin mijlocul clădirii de birouri a fabricii Ford, cu o înălțime de 10 etaje. „O dărâmăm și pe ea?”, întreabă retoric primarul Craiovei.

Aceasta a explicat că blocul de nouă etaje este amplasat într-o zonă deja construită, cu mai multe imobile de 10 etaje și supermarketuri, în imediata apropiere a unui cartier ridicat pe un teren care a aparținut Ministerului Apărării Naționale și care a fost transferat primăriei prin hotărâri de guvern succesive pentru dezvoltare rezidențială.

„Dacă MApN a dat un teren pentru construirea de blocuri de 10 etaje, nu se putea construi și un bloc de 9 etaje?”, a transmis Olguța Vasilescu, subliniind că autoritatea locală a emis autorizația de construire în baza avizelor depuse la dosar.

Primarul nu crede în existența depozitelor de muniție în zone civile

În ceea ce privește existența unui depozit de muniție în zonă, primarul afirmă că informația este extrem de gravă, în contextul în care în apropiere se află blocuri, un spital militar, supermarketuri și alte obiective publice. Aceasta se întreabă dacă depozitul datează din perioada comunistă sau dacă muniția a fost adusă recent între clădiri civile.

„Cum să existe un depozit de armament în mijlocul unuia dintre cele mai populate cartiere ale Craiovei? Dacă este un depozit secret, de ce vorbește ministrul despre el în conferință de presă și nu în CSAT?”, a mai spus edilul.

Referitor la radarul de la Cârcea, Olguța Vasilescu afirmă că blocul Satina Park se află la o altitudine de aproximativ 105 metri față de nivelul mării, în timp ce radarul este amplasat la 178 de metri, rezultând o diferență de nivel de 73 de metri. În aceste condiții, susține primarul, clădirea ar fi trebuit să aibă peste 30 de etaje pentru a ajunge la nivelul radarului.

Primarul Craiovei a mai subliniat că, dacă într-adevăr există depozite de muniție într-o zonă civilă, autoritățile locale ar fi trebuit informate oficial pentru a lua măsuri de siguranță. Ea a reiterat necesitatea relocării unităților militare din interiorul orașelor, avertizând asupra riscurilor în cazul unui conflict armat.

Declarațiile vin după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat că un dezvoltator imobiliar a construit un bloc de nouă etaje în apropierea unor depozite de muniție fără respectarea distanțelor legale și că imobilul ar afecta și traiectoria radarului de la Cârcea. Acesta a menționat că, deși în august 2024 MApN a emis un aviz negativ, ulterior proiectul a fost avizat favorabil.

