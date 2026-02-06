Discuțiile dintre SUA și Iran încep în Oman, pe fondul temerilor de conflict direct

Înalți oficiali americani și iranieni sunt așteptați să se întâlnească în Oman pentru discuții directe, într-un moment de maximă tensiune între cele două state, alimentată de amenințări militare și de represiunea violentă a protestelor din Iran.

Negocierile au loc după o intensificare semnificativă a prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, ca reacție la reprimarea brutală a manifestațiilor antiguvernamentale din Iran, declanșate de criza economică profundă. Grupurile pentru drepturile omului susțin că mii de persoane au fost ucise, iar zeci de mii arestate.

Discuții amenințate de neînțelegeri și incertitudini

Inițial, incertitudinile legate de locația și agenda negocierilor au pus sub semnul întrebării desfășurarea întâlnirii. Discuțiile, parte a unui efort diplomatic susținut de mediatori regionali pentru dezescaladarea tensiunilor, erau programate inițial la Istanbul, sub egida Egiptului, Turciei și Qatarului.

În ultimul moment, Iranul a cerut mutarea întâlnirii în Oman – care a găzduit și negocierile anterioare – și limitarea participării exclusiv la oficiali iranieni și americani.

Poziții divergente: nuclearul, miza centrală

SUA solicită Iranului:

înghețarea programului nuclear;

renunțarea la stocul de uraniu îmbogățit;

includerea în negocieri a programului de rachete balistice;

încetarea sprijinului pentru grupările armate regionale;

îmbunătățirea situației drepturilor omului.

Iranul, în schimb, afirmă că discuțiile trebuie să se limiteze strict la programul nuclear, respingând orice condiționare privind rachetele balistice sau sprijinul acordat aliaților săi regionali – alianță cunoscută sub numele de „Axa Rezistenței”, care include Hamas, Hezbollah, miliții irakiene și rebelii Houthi din Yemen.

Nu este clar dacă aceste diferențe fundamentale au fost depășite înaintea întâlnirii.

Amenințări militare și mobilizare fără precedent

În ultimele săptămâni, președintele Donald Trump a amenințat în mod repetat că va bombarda Iranul dacă nu se ajunge la un acord. SUA au desfășurat mii de soldați suplimentari în regiune, alături de un portavion, nave de război și avioane de vânătoare, descriind operațiunea drept o „armadă”.

Iranul a avertizat că va răspunde cu forță oricărui atac, amenințând activele militare americane din Orientul Mijlociu și Israel.

Cine participă la negocieri

Delegația iraniană va fi condusă de ministrul de externe Abbas Araghchi, care a declarat recent că forțele armate iraniene sunt „cu degetele pe trăgaci”.

Din partea SUA vor participa trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, potrivit BBC.

Aceasta este prima întâlnire directă între oficiali americani și iranieni de la războiul dintre Israel și Iran din iunie anul trecut, când SUA au bombardat cele trei instalații nucleare principale ale Iranului. Teheranul susține că, în urma atacurilor, îmbogățirea uraniului a fost oprită.

Iranul, într-o poziție extrem de fragilă

Analiștii consideră că liderii iranieni se află în cea mai slabă poziție de la Revoluția Islamică din 1979, iar negocierile ar putea reprezenta ultima șansă de a evita o acțiune militară americană care ar destabiliza și mai mult regimul.

Potrivit agenției Human Rights Activists, cu sediul la Washington, au fost confirmate cel puțin 6.883 de decese în urma represiunii protestelor, cu avertismentul că bilanțul real ar putea fi mult mai mare. De asemenea, peste 50.000 de persoane ar fi fost arestate.

Miza ridicării sancțiunilor

Iranul este așteptat să ceară ridicarea sancțiunilor economice, care au paralizat economia țării. Oponenții regimului avertizează însă că orice relaxare ar oferi conducerii clericale o gură de oxigen politică.

Pentru SUA, un rezultat pozitiv al întâlnirii ar putea oferi președintelui Trump o ieșire diplomatică din retorica amenințărilor militare.

Temerile regionale persistă

Țările din regiune se tem că un atac american ar putea declanșa un conflict regional major sau un haos de durată în Iran. Oficialii avertizează că puterea aeriană singură nu poate răsturna regimul iranian.

Întrebat dacă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar trebui să fie îngrijorat, Donald Trump a declarat pentru NBC News: „Aș spune că ar trebui să fie foarte îngrijorat. Da, ar trebui să fie.”

Secretarul de Stat Marco Rubio a subliniat că negocierile trebuie să depășească problema nucleară pentru a produce rezultate reale: „Nu sunt sigur că puteți ajunge la o înțelegere cu acești oameni, dar vom încerca.”

