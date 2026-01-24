1.2 C
Știri de ultima orăLocalDoljDolj: Adolescentă căutată de familie

Dolj: Adolescentă căutată de familie

De Daniela Moise

Polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurală Poiana Mare au fost sesizați vineri noapte, la ora 01.18, de către un bărbat, de 35 de ani, din comuna Desa, că, în seara zilei de 23 ianuarie a.c., fiica sa, BĂRAN ALEXANDRA ALINA FLORENTINA, de 13 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său şi nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălţime 1,65 m, greutate 70 de kg, părul șaten, lung, ochii verzi.

La momentul plecării aceasta era îmbrăcată într-o geacă neagră și pantaloni de culoare negru.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minora dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

