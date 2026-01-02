1.7 C
Craiova
vineri, 2 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalVâlceaVâlcea: Accesul spre Vârful lui Roman, în zona montană Horezu, restricționat din cauza viscolului

Vâlcea: Accesul spre Vârful lui Roman, în zona montană Horezu, restricționat din cauza viscolului

De Daniela Moise

Pe drumul de acces către stațiunea Vârful lui Roman, strada Lungă, circulația rutieră este permisă doar autovehiculelor echipate corespunzător. În zona montană a localității Horezu, condițiile meteorologice sunt nefavorabile, manifestându-se precipitațiile sub formă de ninsoare, însoțite de intensificări ale vântului.

Accesul este permis doar autovehiculelor dotate cu tracțiune integrală (4×4), echipate cu anvelope de iarnă și sisteme antiderapante specifice (lanțuri, plase), în conformitate cu legislația rutieră în vigoare.

Polițiștii rutieri se află în teren și desfășoară activități de supraveghere și control al traficului, inclusiv verificarea echipării corespunzătoare a autovehiculelor, în vederea prevenirii producerii unor evenimente rutiere și pentru asigurarea siguranței circulației.

IPJ Vâlcea recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Citește și: Un bărbat a vrut să jefuiască un sexshop în noaptea de Revelion

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA