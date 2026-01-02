Vâlcea: Accesul spre Vârful lui Roman, în zona montană Horezu, restricționat din cauza viscolului

Pe drumul de acces către stațiunea Vârful lui Roman, strada Lungă, circulația rutieră este permisă doar autovehiculelor echipate corespunzător. În zona montană a localității Horezu, condițiile meteorologice sunt nefavorabile, manifestându-se precipitațiile sub formă de ninsoare, însoțite de intensificări ale vântului.

Accesul este permis doar autovehiculelor dotate cu tracțiune integrală (4×4), echipate cu anvelope de iarnă și sisteme antiderapante specifice (lanțuri, plase), în conformitate cu legislația rutieră în vigoare.

Polițiștii rutieri se află în teren și desfășoară activități de supraveghere și control al traficului, inclusiv verificarea echipării corespunzătoare a autovehiculelor, în vederea prevenirii producerii unor evenimente rutiere și pentru asigurarea siguranței circulației.

IPJ Vâlcea recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

