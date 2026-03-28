România U21 a câștigat în Kosovo și continuă să spere la Campionatul European

Selecționata României a învins echipa Kosovo cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe Stadionul ”Fadil Vokrri” din Prishtina, într-un meci din Grupa A a preliminariilor Campionatului European Under-21 din 2027. De remarcat că meciul tur, desfășurat la Iași, s-a încheiat nedecis, 0-0.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ioan Vermeșan (66), jucătorul formației Hellas Verona, din pasa lui Atanas Trică, după o gafă a portarului Laurent Seji.

România: 1. Ștefan Lefter – 2. David Maftei, 6. Mario Tudose, 4. Lisav Naif Eissat, 11. Andrei Borza – 14. Alin Boțogan (9. Atanas Trică, 60), 8. Cătălin Vulturar (căpitan) – 10. Alexandru Musi (18. Luca Szimionaș, 86), 15. David Matei (21. Cristian Mihai, 86), 22. Lorenzo Biliboc (13. Ștefan Bană, 73) – 20. Ioan Vermeșan (3. Matteo Duțu, 73). Selecționer: Costin Curelea.

În celelalte partide din grupă, vineri seară, Spania a surclasat Cipru cu 7-0, în deplasare, iar Finlanda a dispus de San Marino cu 8-0, tot în deplasare, joi seară.

Spania este lider, cu 18 puncte, urmată de Finlanda, 13 puncte, România, 10 puncte, Kosovo, 8 puncte, Cipru, 3 puncte, San Marino, 0 puncte.

Următoarele partide vor avea loc pe 31 martie, România – San Marino (Stadion ”Eugen Popescu” – Târgoviște, ora 19:00), Finlanda – Cipru (18:00) și Spania – Kosovo (20:00).

La turneul final care va fi găzduit de Albania și Serbia se vor califica direct echipele care vor câștiga cele nouă grupe preliminare, precum și cea mai bună formație de pe locul secund. Celelalte opt echipe de pe locul secund vor juca baraje între ele pentru celelalte patru bilete.

