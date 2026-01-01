Un bărbat a vrut să jefuiască un sexshop în noaptea de Revelion

Un bărbat a vrut să jefuiască în noaptea de Revelion un sexshop din Suceava. A spart ușa cu toporul, a luat banii din casa de marcat și a umplut două sacoșe de rafie cu obiectele din magazin. Dar a fost prins de agenții firmei de pază deoarece a declanșat alarma.

Incidentul s-a produs în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, când sistemul de alarmă al magazinului s-a activat la ora 23.58. Semnalul a ajuns imediat la dispecerat, iar echipajul de intervenție al firmei de pază, RPG, a fost trimis de urgență la adresă. În mai puțin de două minute, agenții au ajuns la fața locului și au constatat că ușa de acces fusese distrusă cu ajutorul unui topor, iar intrarea fusese forțată.

Bărbatul reușise deja să pătrundă în incinta magazinului și să ia banii din casa de marcat, alături de mai multe produse aflate la vânzare. Obiectele au fost îndesate în două sacoșe mari, din rafie, semn că fapta fusese premeditată.

La vederea mașinii de intervenție, individul a încercat să părăsească în grabă magazinu. Unul dintre agenții de pază a reușit să îl imobilizeze și l-a predat polițiștilor chemați la fața locului.

Citește și: Care au fost cele mai căute cuvinte în Dexonline în 2025