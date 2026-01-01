0.1 C
Craiova
joi, 1 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCare au fost cele mai căute cuvinte în Dexonline în 2025

Care au fost cele mai căute cuvinte în Dexonline în 2025

De Daniela Moise

Termenii „sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” au fost cei mai căutați de români pe Dexonline în 2025, arată bilanțul publicat de administratorii platformei.

În fruntea clasamentului se află „sinecură”, căutat de circa 134.000 de utilizatori.

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, „sinecură” desemnează o slujbă sau o funcție bine plătită, care presupune un efort minim ori chiar lipsa muncii (DEX ’09).

Interesul public s-a concentrat și asupra termenilor „suveranitate” și „suveranism”, care ocupă locurile doi și trei în clasamentul căutărilor, fiind consultați de aproximativ 120.000, respectiv 100.000 de utilizatori.

În top cinci intră și „pragmatic”, cu 96.000 de căutări, urmat de „reziliență” și „empatie”, fiecare cu câte 90.000 de accesări.

Clasamentul primelor 15 cuvinte căutate pe Dexonline în 2025 este condus de „sinecură” (134.000), urmat de „suveranitate” (120.000), „suveranism” (100.000), „pragmatic” (96.000), „reziliență” și „empatie” (câte 90.000), „nonșalant” (81.000), „exhaustiv” (78.000), „care” (77.000), „ntur” (67.000), „paradigmă” (66.000), „ipocrit” (66.000), „efemer” (62.000), „celeritate” (62.000) și „vulnerabil” (62.000).

Citește și: Actorul Idris Elba a fost înnobilat de regele Charles, pentru serviciile sale în sprijinul tinerilor

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA