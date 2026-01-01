Actorul Idris Elba a fost înnobilat de regele Charles, pentru serviciile sale în sprijinul tinerilor

Actorul britanic Idris Elba se numără printre personalitățile înnobilate aflate pe lista de distincții anunțată de Palatul Buckingham pentru 2026. Ceremonia anuală de onoruri, publicată la final de an, include și alte nume cunoscute din film, muzică, sport și cultură, recompensate pentru contribuțiile lor la viața publică.

Actorul a fost inclus pe lista de onoruri de Anul Nou a regelui Charles al III-lea și a primit titlul de cavaler pentru serviciile aduse tinerilor, după ce, împreună cu soția sa, Sabrina, a fondat Elba Hope Foundation, o organizație care abordează probleme precum criminalitatea cu arme albe, educația și sărăcia.

Idris Elba, care l-a interpretat pe un traficant de droguri în „The Wire” și pe președintele Statelor Unite în „A House of Dynamite”, a acceptat distincția în numele tinerilor sprijiniți de organizație.

Pe lângă Elba, patinatorii Jayne Torvill și Christopher Dean, care au câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1984 de la Sarajevo, au primit și ei onoruri de top: Torvill a primit titlul de „Dame”, iar Dean a fost făcut cavaler.

Cynthia Erivo, una dintre actrițele din „Wicked”, a fost numită „Member of the British Empire” (MBE) pentru serviciile aduse muzicii și dramei. Iar John Hearn, cunoscut ca Judo Jack, a primit „British Empire Medal”, după ce Guinness World Records l-a recunoscut drept cel mai vârstnic instructor de judo din lume.

Câte persoane au primit distincții

În total, 1.157 de persoane au primit distincții, printre care și echipele feminine de fotbal și rugby ale Angliei, campioane în acest an, potrivit Euronews. Comediantul și actrița Meera Syal a fost numită „Dame”, în timp ce actorul Warwick Davis, cunoscut pentru rolurile din „Willow” și „Return of the Jedi”, a primit titlul de „Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic” (OBE).

Printre alte persoane înnobilate se numără autorul și comediantul Richard Osman, cunoscut pentru seria de cărți „Thursday Murder Club”, numit OBE; fosta alergătoare de maraton Paula Radcliffe, OBE; și veteranul debarcării din Normandia (D-Day) Mervyn Kersh, în vârstă de 101 ani, care a primit „British Empire Medal” pentru discursurile ținute în școli despre comemorarea Holocaustului și pentru serviciile din timpul războiului.

