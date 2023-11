O craioveancă acuză vecinii că vor să-i ia locuinţa

O locatară dintr-un bloc din Craiova a iscat un adevărat scandal printre vecini. Femeia susţine că reprezentanţii asociaţiei şi o parte a vecinilor vor să-i ia apartamentul, în fapt o cameră. Aceasta spune că este proprietara locuinţei şi este cu plata întreţinerii la zi, dar în ciuda acestui fapt, preşedintele asociaţiei de proprietari strânge semnături ca să o dea afară sau să o ducă la azil. De partea cealaltă vecinii femeii spun că aceasta îi reclamă în stânga şi dreapta, că este certată cu toţi vecinii, îi înjură şi are mari probleme de comunicare.

Ioana Sârbu este o pensionară care locuieşte într-un cămin, C3 de pe strada Putnei. Femeia deţine aici o cameră ca toţi ceilalţi locatari. Este proprietara locuinţei şi îşi plăteşte la zi dările către asociaţia de proprietari. Totuşi, femeia susţine că are o mare problemă, este într-un veşnic conflict cu preşedintele asociaţiei de proprietari şi cu unii dintre vecini.

„Eu locuiesc în căminul C3, am aici o cameră, numai că nu am linişte. Preşedintele asociaţiei de proprietari, Matei strânge semnături de la vecini ca să-mi ia mie camera, să mă dea afară. Eu sunt proprietar, eu îmi plătesc întreţinerea. Nu înţeleg ce au cu mine. Mai mult au strâns semnături să mă ducă la azil. Eu sunt om de dus la azil? Nu am probleme de sănătate, am pensie, pot să mă întreţin. Preşedintele este pe mână cu un vecin care vrea să-mi ia camera. Nu mă lasă să folosesc baia, că noi avem baie comună. De frică mi-am pus gratii la uşă şi mă duc să stau pe la lume”, susţine femeia.

Aceasta se plânge că a fost amendată de poliţie din cauza preşedintelui asociaţiei de proprietari. Într-un cuvânt, Ioana Sârbu susţine că traiul în căminul C3, situat pe strada Putnei este pentru ea un calvar. Femeia se simte terorizată de vecini şi prin urmare a încuiat uşa şi a plecat de acasă.

Vecinii o acuză pe acuzatoare

Ieri, în blocul C3, locuinţa Ioanei Sârbu era ferecată cu lacăt, iar aceasta lipsea. Atât le-a fost vecinilor când au auzit ce acuze le aduce femeia. Preşedintele asociaţiei de proprietari a fost primul care a încercat să lămurească situaţia creată.

„M-am săturat de dat cu subsemnatul. Noi dacă strângem semnături să facem ceva în asociaţie îmi repreoşează că strâng semnături să o dau pe ea afară. Nu are datorii, cum să o dau eu pe ea afară. Ne reclamă mereu şi la primărie şi la poliţie. Face sesizări peste sesizări. Nimeni nu are nimic cu ea. Şi-a pus grilaj la uşă, dar nimeni nu o ameninţă aşa cum spune, nu vrea nimeni să-i ia camera. Nu ştiu ce-i cu femeia asta”, spune Sorin Matei, preşedintele asociaţiei de proprietari. Între timp, vecinii au început să apară pe la uşi unul câte unul.

„Mie îmi zice că vreau să-i iau camera. Cum să-i iau eu locuinţa. Ea nu gândeşte cu capu. S-a pus rău cu tot căminul. Se ceartă cu toată lumea, înjură, drăcuie. Ne reclamă peste tot. Am ajuns să ne ferim de ea, iar ea spune că avem noi ceva cu ea. Păi un om întreg la cap îşi pune grilaj , lacăte pe uşă?Eu o chemam la masă, ce trabă am eu cu ea?”, spune un vecin.

Oamenii îşi spun pe rând oful şi consideră că ei sunt cei terorizaţi. „Eu sunt vecină cu ea. Tot timpul îmi jigneşte copiii. Îmi aruncă gunoiul la uşă. Stă cu uşa deschisă şi blesteamă. Umblă pe hol în furou, copii îşi pun mâna la ochi când o văd. Trăim în comun, acestea sunt condiţiile, nimeni cu are nimic cu ea. Pe mine nu mă interesează când vine, când pleacă, nu mă interesează. Se duce la baie lasă apa deschisă şi apoi plătim noi”, spune o altă vecină.

În război cu toți vecinii



Acuzaţiile aduse de vecini continuă:

„A făcut la toate autorităţile reclamaţii. Vine cu poliţia peste noi. Dacă are probleme să şi le rezolve. Ea nu vorbeşte cu nimeni. Cum să-i ia cineva camera, este un câine , să-l iei aşa de pe stradă? Face plângeri pe bandă. Nu dă bine cu capu. Se duce la grădiniţă şi stă pe bancă de i se văd toate celea. O femeie la vârsta ei aşa face? Nu are nimeni ce să-i facă, dar să termine cu reclamaţiile că nu-i face nimeni nimic”, spune vecinul femeii. Locatarii mai spun că aceasta îşi face nevoile în cameră şi apoi le aruncă pe scurgerea de la duşuri.

Administratorul asociaţiie spune că este un bun platnic , dar un vecin dificil.

„Ea plăteşte întreţinerea, dar are probleme de altă natură, Ea nu ştie să scrie, nu are noţiunea banilor, dar face sesizări. Cineva i le scrie. La asociaţie ea nu semnează nimic, nu dă copii de pe acte, dacă îi solicităm în caz de ceva. Mereu are impresia că cineva vrea să-i ia acea cameră. Nici poliţia nu are ce să facă”, spune adminsitratorul Asociaţiei de proprietari C3-C4 Putnei.