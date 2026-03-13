96 de români repatriați din Orientul Mijlociu cu un zbor organizat prin mecanismul european de protecție civilă

Un număr de 96 de cetățeni români, dintre care 21 de minori și un bebeluș, au fost repatriați vineri din Orientul Mijlociu, cu un zbor organizat prin mecanismul european de protecție civilă, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al României.

Potrivit MAE, repatrierea a fost realizată cu o aeronavă a companiei LOT Polish Airlines, pe ruta Muscat – București, utilizând capacitatea de transport aerian a sistemului european rescEU, în cadrul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

La bordul avionului s-au aflat:

19 cazuri medicale,

o femeie însărcinată,

21 de minori și un infant.

De asemenea, au fost transportați 38 de cetățeni eligibili din state membre ale UE și din state terțe participante la mecanismul european de protecție civilă.

Al treilea zbor organizat de România prin rescEU

Acesta este al treilea zbor organizat de România prin mecanismul rescEU și al patrulea zbor de evacuare realizat prin mecanismul european de protecție civilă.

Anterior, în 9 martie, 273 de cetățeni români și 83 de cetățeni ai altor state UE au fost evacuați din Orientul Mijlociu prin două zboruri operate tot de compania LOT.

Costul zborurilor este suportat din bugetul Uniunii Europene.

Transfer rutier până la Muscat

Transportul persoanelor evacuate către aeroportul din Muscat a fost asigurat de MAE, prin intermediul:

Consulatul General al României la Dubai

Ambasada României la Abu Dhabi

Autocarele au fost însoțite pe tot traseul de o echipă consulară mobilă, iar costurile transportului rutier vor fi decontate de Comisia Europeană în proporție de până la 75%.

La sosirea în Oman, cetățenii români au fost preluați de Ambasada României la Muscat, care a coordonat procedurile până la îmbarcare.

Peste 6.000 de români reveniți în țară

Potrivit datelor MAE, peste 6.000 de cetățeni români au revenit până acum în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Dintre aceștia, aproximativ 3.500 au fost repatriați prin zboruri de evacuare sau repatriere asistată organizate sau facilitate de minister.

MAE a precizat că echipele diplomatice și consulare din regiune rămân pregătite să acorde asistență consulară în funcție de evoluția situației de securitate.

