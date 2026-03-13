4 C
Craiova
vineri, 13 martie, 2026
(VIDEO) Bărbat de 57 de ani din Craiova, reținut pentru furt din două magazine

Mariana BUTNARIU
Un bărbat de 57 de ani, din Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit că ar fi furat bunuri din două societăți comerciale din municipiu.

Suspectat că a furat în două zile diferite

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, bărbatul a fost reținut joi, 12 martie, de polițiștii din cadrul Secția 5 Craiova.

În zilele de 30 ianuarie și 7 martie, acesta ar fi sustras mai multe bunuri din două societăți comerciale din Craiova.

În momentul depistării, asupra bărbatului au fost găsite articolele sustrase. Prejudiciile au fost recuperate integral, au precizat polițiștii.

A fost introdus în arestul IPJ Dolj

Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a suspectului.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

